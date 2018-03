Sao Hollywood thay đổi sau 10 năm vào nghề

Con gái út của vợ chồng Kris và Caitlyn Jenner - Kylie Jenner - lần đầu tham gia show truyền hình thực tế "Keeping Up With the Kardashian" lúc lên 9 tuổi. Năm 2015, Kylie Jenner thừa nhận bơm môi. Gương mặt cô thay đổi nhiều so với trước đây.