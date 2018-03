Sao Hollywood quyên tiền sau vụ xả súng tại trường học Mỹ

Buổi chiếu phim của Ryan Gosling hủy thảm đỏ vì vụ xả súng ở Mỹ / Celine Dion vẫn biểu diễn ở Las Vegas sau vụ xả súng

Vợ chồng Amal và George Clooney mới đây thông báo quyên số tiền 500.000 USD cho phong trào March For Our Lives, đứng tên cặp song sinh tám tháng tuổi của họ. Cặp sao cũng xác nhận dự buổi tuần hành trên đường phố Washington vào tháng 3 tới.

Theo CNN, ngày 21/2, "bà hoàng truyền thông" Oprah Winfrey đăng chia sẻ lên trang cá nhân: "George và Amal, tôi hoàn toàn đồng ý với hai người. Tôi sẽ tham gia cùng hai bạn và ủng hộ 500.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng) cho phong trào March For Our Lives".

Vợ chồng Amal và George Clooney, MC Oprah Winfrey ủng hộ phong trào kêu gọi kiểm soát súng.

March For Our Lives (Tuần hành vì sự sống) là sự kiện được tổ chức nhằm vận động chính phủ thay đổi chính sách về kiểm soát súng, sau vụ xả súng tại một trường trung học ở Mỹ khiến 17 người chết vào ngày 14/2 (giờ địa phương). Cuộc vận động do những người sống sót trong vụ xả súng tổ chức từ ngày 20/2.

Vợ chồng đạo diễn Steven Spielberg và Kate Capshaw.

Vợ chồng đạo diễn Steven Spielberg và Kate Capshaw gọi những sinh viên của phong trào March For Our Lives là "nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta" và khích lệ họ dám đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của thế hệ hiện tại và tương lai. Steven Spielberg cũng ủng hộ 500.000 USD cho March For Our Lives.

Theo thông báo từ trang GoFundMe, chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ, nhiều ngôi sao lớn đã cùng hàng nghìn người trên thế giới quyên góp số tiền hơn 2 triệu USD - con số ban đầu những người tổ chức March For Our Lives đặt ra.

