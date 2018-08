Sao Hollywood động viên Demi Lovato sau vụ sốc ma túy

Demi Lovato không tỉnh táo trong đêm diễn trước ngày sốc ma túy / Demi Lovato bất tỉnh vì dùng heroin quá liều

Ngày 25/7, sau khi nghe tin Demi Lovato nhập viện vì dùng ma túy quá liều dẫn tới sốc thuốc, nhiều ngôi sao thể hiện tình cảm với ca sĩ 25 tuổi. Justin Bieber thổ lộ trên TMZ: "Thật buồn. Tôi chưa nói chuyện với cô ấy nhưng dành lời cầu nguyện cho Demi và gia đình. Tôi cứ nghĩ cô ấy đã cai nghiện được rồi. Điều đó thật tồi tệ".

Selena Gomez là bạn từ ngày còn ở Disney Channel.

Nguồn tin của People nói Selena Gomez rất buồn khi nghe tin. Cả hai là bạn từ khi còn nhỏ, tham gia kênh Disney cùng nhau. Dù không thân thiết, hai diễn viên vẫn thường xuyên động viên, giúp đỡ nhau. Năm ngoái, khi Selena phẫu thuật ghép thận, Demi cũng thăm hỏi.

Ca sĩ Jason Mraz buộc phải hủy buổi biểu diễn từ thiện cuối tuần này ở Toronto, Canada cùng Demi Lovato. Anh nói: "Vì tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi sẽ không diễn ở Toronto cuối tuần này. Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ. Chúng tôi mong cô ấy có sức khỏe tốt và sớm hồi phục".

Người yêu cũ, Joe Jonas, cũng động viên Demi Lovato: "Giống các bạn, tôi đang hướng về Demi Lovato lúc này. Cô ấy cần sự ủng hộ và những lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta đều biết Demi mạnh mẽ thế nào".

* Demi không tỉnh táo khi biểu diễn trên sân khấu

Các ca sĩ Lady Gaga, Brad Paisley, Ariana Grande, Meghan Trainor, Adam Lambert, Lily Allen, Emmy Rossum, Justin Timberlake, MC Ellen DeGeneres... cùng động viên Demi sớm khỏe lại và sẵn sàng cai nghiện.

Theo People, Demi Lovato nhập viện cấp cứu vì dùng heroin quá liều ngày 24/7. Tình trạng của cô đã dần ổn định. Nguồn tin của E! News nói ca sĩ cảm thấy biết ơn vì vẫn còn sống và cô dự định vào trại cai nghiện ngay sau khi hồi phục.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017)...

