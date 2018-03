Sao Hollywood bảo vệ Meryl Streep trước sự công kích của Donald Trump

Dàn sao phản bác khi Donald Trump bắt đoàn kịch Broadway xin lỗi / Tom Hiddleston bị chỉ trích 'phát biểu kiêu ngạo' ở Quả Cầu Vàng

Tối 8/1, trên sân khấu Quả Cầu Vàng 2017 nhận giải "Thành tựu trọn đời", Meryl Streep bóng gió chỉ trích Donald Trump. Bà nhắc đến việc Donald Trump từng làm động tác quặp bàn tay trước ngực để đùa giỡn về thương tật của phóng viên Serge Kovaleski.

"Trái tim tôi như tan vỡ khi chứng kiến điều đó và tôi vẫn không thể gạt nó ra khỏi đầu vì nó không phải trong phim, mà là cuộc sống thực tế. Bản năng làm bẽ mặt người khác này, khi được một người của công chúng, một người đầy quyền lực thể hiện, sẽ thấm vào cuộc sống của tất cả mọi người vì nó khiến người khác làm điều tương tự", nữ diễn viên nói.

Đáp trả minh tinh, Donald Trump lên Twitter viết rằng Meryl Streep là "một trong những diễn viên được tâng lên quá mức ở Hollywood". Sau đó, đồng nghiệp của ngôi sao Mamma Mia đồng loạt lên tiếng.

Donald Trump đáp trả trước những phát biểu của Meryl Streep.

Diễn viên George Clooney nói với tờ People: "Tôi luôn nói vậy về Meryl. Cô ấy có thể là diễn viên được đánh giá cao quá mức. Còn Donald, chẳng phải ông không được ủng hộ để điều hành đất nước này sao?".

George Clooney cho rằng Meryl Streep đã hành động đúng bởi nhiệm vụ của những người nổi tiếng là dùng sức ảnh hưởng của mình để đưa thông tin tới với nhiều người hơn.

Trong chương trình The Late Show, MC Stephen Colbert khuyên Donald Trump nên tập trung vào việc điều hành đất nước thay vì công kích những người nổi tiếng. "Hãy nhìn mà xem, ông Trump. Ông có thể từ chối chính sách miễn thuế. Ông có thể kêu gọi cấm toàn bộ các tôn giáo. Nhưng gọi Meryl Streep là diễn viên được tâng lên quá mức? Không, như thế là đi quá xa".

George Clooney lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp ngay khi ồn ào nổ ra.

James Corden, diễn viên đóng cùng Meryl Streep trong tác phẩm Into the Woods, cũng chọn đứng về phía minh tinh 67 tuổi. "Trong bối cảnh căng thẳng như ngày hôm qua, khi một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bắn cảnh cáo bốn tàu Iran, vậy mà tổng thống mới đắc cử của chúng ta lên mạng nói về cách người ta đánh giá Meryl Streep. Thật ra đây cũng là một tin tốt, bởi "nữ diễn viên được tâng lên quá mức ở Hollywood" là giải thưởng duy nhất bà ấy chưa được nhận", James Corden chia sẻ trong chương trình The Late Show.

MC Conan O'Brien, diễn viên Seth Meyers... dành những lời khen cho Meryl Streep trước những đóng góp của bà cho làng điện ảnh thế giới.

Minh Anh