Sao 'Hoàng Phi Hồng' sang Moskva cổ vũ World Cup

Theo trang On, các nghệ sĩ Đàm Vịnh Lân, Trần Dịch Tấn, Lâm Mẫn Thông... gần đây sang Nga xem World Cup, kết hợp du lịch. Lễ khai mạc tối qua (14/6), hình ảnh Trần Dịch Tấn xuất hiện trên sóng trực tiếp. Nhiều khán giả bình luận vui: "Nhà quay phim cũng nghe nhạc của anh ấy sao?", sau khi trông thấy Trần Dịch Tấn trên truyền hình.

Đàm Vịnh Lân ở Moskva.

Đàm Vịnh Lân nổi tiếng là người yêu bóng đá cuồng nhiệt. Năm 1986, ông thành lập đội bóng gồm các nghệ sĩ Hong Kong, Trần Dịch Tấn, Lâm Mẫn Thông đều tham gia đội bóng này. Các diễn viên Lưu Đức Hoa, Tăng Chí Vỹ, Chung Trấn Đào, Huỳnh Nhật Hoa, Nhậm Đạt Hoa... cũng từng là cầu thủ trong đội bóng.

Đàm Vịnh Lân sinh năm 1950, là nghệ sĩ lừng danh Hong Kong, gặt hái thành tựu lớn trong âm nhạc. Nhiều ca khúc của ông được đặt lời Việt, như Kiếp ve sầu, Xin mưa ngừng rơi... Năm 1996 anh được trao giải The Golden Needle Award - giải thưởng vinh dự nhất cho người hoạt động âm nhạc ở Hong Kong. Đàm Vịnh Lân có biệt danh "Hiệu trưởng" vì dẫn dắt nhiều nghệ sĩ đàn em trong làng nhạc, trong đó có Trương Học Hữu.

Ông còn được đánh giá cao về diễn xuất, qua các phim Long huynh hổ đệ (đóng cùng Thành Long), Song thành cố sự. Đàm Vịnh Lân từng hai lần đóng Hoàng Phi Hồng trong Hoàng Phi Hồng tiếu truyện và Hoàng Phi Hồng đối Hoàng Phi Hồng... Ông đoạt danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã năm 1981, với tác phẩm If I Were for Real.

Fan nhận ra Trần Dịch Tấn trên khán đài lễ khai mạc World Cup 2018.

Trần Dịch Tấn cũng là đại diện tiêu biểu của làng nghệ thuật Hong Kong. Ông được mệnh danh là "Ca thần thế hệ mới" hay "Ông hoàng nhạc Karaoke". Dịch Tấn cũng từng đóng nhiều phim, trong đó có Huân y thảo, Hào tình, Bao la vùng trời, Người lái đò...

