Sao Hàn Quốc kể nỗi ám ảnh bị bạn học bắt nạt, cô lập

Kim Sae Ron là khách mời chương trình Knowing Bros (tên khác là "Ask Us Anything") của đài JTBC phát sóng hôm 10/11. Cô chia sẻ quá trình trưởng thành, công việc diễn xuất và nỗi ám ảnh tuổi thơ.

Kim Sae Ron trong chương trình "Knowing Bros".

Diễn viên cho biết suốt từ thời tiểu học đến trung học cô là nạn nhân của bạo lực học đường, bị bạn bè cô lập, tẩy chay vì nổi tiếng. Đặc biệt từ sau khi The man from nowhere (tên khác là "Uncle" hay "Ajussi", đóng cùng Won Bin) trở thành phim ăn khách nhất năm 2010, cô thường xuyên bị bắt nạt.

"Nhiều bạn học viết lời nguyền rủa và những điều tệ hại về em ở sân trường, trên các bức tường dọc đường. Em thường xuyên đi chân đất về nhà vì bị mọi người giấu giày", Kim Sae Ron thổ lộ. Rất nhiều lần cô nhận cuộc điện thoại từ bạn hẹn ra ngoài, nhưng đến nơi không thấy ai. Thậm chí không bạn học nào xuất hiện khi cô mời đến tiệc sinh nhật.

Khi các diễn viên tiền bối hỏi có hối hận vì trở thành diễn viên hay không, Kim Sae Ron đáp: "Lúc đầu mọi chuyện rất khó khăn, khổ sở. Nhưng khi ngồi trong rạp xem phim mình đóng, khoảnh khắc thấy tên mình xuất hiện ở cuối phim, em rất hạnh phúc".

* Kim Sae Ron và Won Bin trong phim "The man from nowhere"

Kim Sae Ron trong phim 'The man from nowhere'

Từ năm 2016, Kim Sae Ron quyết định không học cấp ba ở trường mà tại nhà, có giáo viên dạy kèm. Mới đây công ty quản lý thông báo diễn viên đoạt chứng chỉ GED và đậu vòng tuyển sinh năm 2019 vào ngành Sân khấu - Điện ảnh của Đại học nghệ thuật Chung Ang - một trong những trường danh tiếng tại Hàn Quốc. Cô tâm sự rất háo hức khi trở thành tân sinh viên và mong không bị tẩy chay như thời thơ ấu.

Chia sẻ của Kim Sae Ron nhận được sự quan tâm lớn trên các diễn đàn. Nhiều độc giả viết trên Naver: "Vấn nạn bắt nạt, cô lập ở trường rất nhiều lần được làm thành phim, nhưng có vẻ như tình trạng này đâu vẫn hoàn đấy", "Các thầy cô làm ơn hãy theo dõi sát sao học sinh, đừng để đứa trẻ nào khổ sở vì bị tẩy chay nữa", "Sao nhí tại Hàn đều rất cô đơn khi đến trường, đa phần họ bị cô lập như Sae Ron, điều này thật đáng lo lắng"...

Kim Sae Ron năm 9 tuổi lúc đóng phim "The man from nowhere"(trái) và hiện tại khi tròn 18 tuổi.

Kim Sae Ron khởi nghiệp từ năm 9 tuổi, được đánh giá cao về diễn xuất trong các phim A brand new life (2009), A girl at my door (2014), Can you hear my heart (2011), The Queen's classroom (2013), Hi! School-love on (2014)... Cô đoạt Diễn viên nhí xuất sắc tại ba lễ trao giải danh giá tại Hàn gồm Chuông Vàng, Rồng Xanh và Baeksang. Cùng Kim So Hyun, Kim Yoo Jung, Kim Sae Ron được giới chuyên môn nhận định là thế hệ tương lai của điện ảnh Hàn.

Thanh Cao