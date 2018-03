Sao Hàn 22 tuổi được chọn đẹp trai nhất thế giới 2017

Sao chuyển giới Thái vào top '100 gương mặt đẹp nhất thế giới' / Trúc Diễm vào top 100 'Gương mặt đẹp nhất thế giới 2014'

Tạp chí TC Candler của Mỹ vừa công bố 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2017 (The 100 Most Handsome Faces of 2017). Xếp thứ nhất là ca sĩ Kim Tae Hyung (nghệ danh V) của nhóm BTS. Anh còn được biết đến với vai trò diễn viên, qua phim Hoa lang (Hwarang: The Poet Warrior Youth).

* 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2017

Sao 21 tuổi xứ Hàn được chọn là người đẹp trai nhất thế giới 2017

BTS là nhóm nhạc thần tượng đình đám xứ Hàn, được trang Billboard, Forbes, Vogue... gọi là "hiện tượng toàn cầu", "dẫn đầu làn sóng Kpop" với nhiều thành tích suốt bốn năm qua. Từ vô danh, họ vụt thành sao, lập kỷ lục lượt xem trên youtube Hàn, album bán ra ở mức triệu bản.

Sao Hàn chiếm tới gần một phần năm trong danh sách năm nay. Những nghệ sĩ khác có tên trong danh sách gồm Lee Min Ho (xếp hạng thứ 84), Jimin (64), Choi Siwon (40), Kai (38), Nam Joo Hyuk (23), Taeyang (19), Jung Kook (13), Sehun (9)...

Tạp chí Mỹ tưởng nhớ ca sĩ Kim Jonghyun bằng việc trao cho anh vị trí đặc biệt là 27 - độ tuổi anh qua đời. Thành viên nhóm SHINee tự tử hôm 18/12.

Các siêu sao Hollywood chiếm vị trí khiêm tốn trong danh sách. Leonardo DiCaprio ở vị trí 87, Brad Pitt xếp thứ 78. Cựu cầu thủ David Beckham xếp thứ 26.

Cùng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới, TC Candler cũng công bố danh sách 100 sao nữ. Liza Soberano, mỹ nhân 18 tuổi mang hai dòng máu Mỹ - Philippines, xếp thứ nhất.

* 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2017

100 gương mặt 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được thực hiện lần đầu năm 1990, danh sách dành cho sao nam ra mắt lần đầu năm 2014. Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố xinh đẹp, quyến rũ, thanh lịch, tự nhiên... Người mẫu Trúc Diễm của Việt Nam từng lọt vào danh sách với vị trí 67 năm 2014. TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ.

Như Anh