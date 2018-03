Sao ‘Game of Thrones’ kết hôn lần năm với vợ kém 26 tuổi

Tài tử đóng học sĩ mù trong 'Game of Thrones' qua đời / Diễn viên 19 tuổi của 'Game Of Thrones' bị tung ảnh ngực trần

Sáng 30/6, đám cưới riêng tư của Sean Bean và Ashley Moore được tổ chức tại trang trại Axnoller ở Anh, với khoảng 40 khách mời. Trong bức ảnh được phía Sean Bean tung ra, cô dâu mặc váy ren khoét ngực chữ V của nhà thiết kế Alice Temperley, cười tươi khi sánh bước bên chú rể đi chào đón khách.

Sean Bean bên vợ trong ngày cưới.

Đại diện Sean Bean chia sẻ: “Anh ấy vô cùng hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy say đắm bên Ashley đến vậy. Cả hai rất ngọt ngào”.

Cô dâu, chú rể phải hoãn tuần trăng mật vì lịch làm việc của Sean Bean quá bận rộn. Diễn viên 58 tuổi cầu hôn Ashley Moore (32 tuổi) năm 2014. Họ gặp nhau lần đầu tại New York, Mỹ năm 2012. Ashley từng làm bảo mẫu.

Ngôi sao ‘Game of Thrones’ làm đám cưới lần 5 với vợ kém 26 tuổi

Sean Bean là tài tử nổi tiếng người Anh, từng tham gia các tác phẩm đình đám như Troy (2004), The Lord of the Rings (2001), Game of Thrones (2011)… Đây là lần thứ năm diễn viên làm đám cưới. Người vợ đầu của tài tử là thợ làm tóc Debra James (cưới năm 1981). Năm 1990, Sean Bean kết hôn lần hai với diễn viên Melanie Hill. Anh gặp vợ ba - Abigail Cruttenden - trên phim trường Sharpe và làm đám cưới năm 1997. Năm 2008, Sean Bean đến với vợ thứ tư - Georgina Sutcliffe.

Sean Bean có ba con gái - một với Abigail Cruttenden và hai với Melanie Hill.

Minh Anh