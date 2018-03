Sao đổ cả gia tài vào phẫu thuật thẩm mỹ

Heidi Montag và chồng - Spencer Pratt - tiêu 10 triệu USD (hơn 223 tỷ đồng) kiếm được từ loạt phim "The Hills", trong đó phần lớn dành cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2010, Heidi Montag thực hiện 10 ca chỉnh sửa toàn bộ cơ thể như nâng ngực, sửa mũi, gọt cằm, hút mỡ... Ba năm sau, ngôi sao truyền hình thực tế quyết định tháo bỏ túi ngực, điều chỉnh từ cỡ F về cỡ C. Cô nói với Us Weekly: "Cảm giác như có hai quả bóng bowling trong ngực tôi vậy". Diễn viên "The Hills" cũng chia sẻ cô mất thăng bằng khi đi lại vì ngực quá lớn.