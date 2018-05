Sao châu Á - người ngồi tù, kẻ giải nghệ vì bê bối tình dục

Nữ đạo diễn Hàn Quốc bị buộc tội cưỡng bức đồng nghiệp cùng giới / 'Ông bố quốc dân' màn ảnh Hàn dằn vặt vì tội quấy rối tình dục

Yamaguchi Tatsuya

Hồi tháng 4, diễn viên kiêm ca sĩ Nhật Bản Yamaguchi Tatsuya bị điều tra vì cáo buộc quấy rối nữ sinh trung học. Diễn viên tổ chức họp báo, cho biết sự việc xảy ra ngày 12/2, khi say rượu, anh gọi điện mời hai nữ sinh tới căn hộ của mình, sau đó có hành vi cưỡng ôm một trong hai cô. Diễn viên khóc, nhiều lần xin lỗi nạn nhân và người hâm mộ. Anh và công ty quản lý đã nói chuyện với phía nữ sinh và đạt được thỏa thuận hòa giải. Tuy vậy, Yamaguchi Tatsuya lựa chọn chấm dứt hoạt động trong ngành giải trí.

* Yamaguchi Tatsuya khóc sau bê bối quấy rối nữ sinh

Tài tử Nhật Bản khóc sau bê bối quấy rối nữ sinh

Cao Vân Tường

Cao Vân Tường và vợ con. Hôm 26/3, một phụ nữ 36 tuổi tố cáo với cảnh sát Sydney (Australia) cô cùng Cao Vân Tường và người đàn ông tên Vương Tinh vào một khách sạn. Hai người này cưỡng ép cô quan hệ tình dục. Cao Vân Tường và Vương Tinh đều bị bắt ở Australia. Phía Cao Vân Tường chi 800 nghìn AUD (tương đương 615 nghìn USD) để xin bảo lãnh anh tại ngoại song bị tòa phản bác với lý do chứng cứ phạm tội đã rõ ràng. Nam diễn viên đang ngồi tù chờ xét xử. Vợ của Cao Vân Tường - diễn viên Đổng Tuyền - dự hai phiên tòa xử chồng ở Australia. Cô bày tỏ tin tưởng chồng vô tội. Tăng Chí Vỹ Đầu năm 2018, video diễn viên Lam Khiết Anh thừa nhận bị Tăng Chí Vỹ hãm hiếp lan truyền trên mạng xã hội. Tăng Chí Vỹ ra thông cáo khẳng định video được ai đó cắt ghép nhằm bôi nhọ ông. Sau đó bà Hàn Dĩnh Hoa - cựu quản lý của một công ty người mẫu - tố cáo Tăng Chí Vỹ từng gây mê, cưỡng hiếp các học trò của bà. Ngày 17/1, sao gạo cội Hong Kong cùng luật sư và con trai tổ chức gặp gỡ báo giới ở Hong Kong. Diễn viên 65 tuổi khẳng định bị tổn hại danh dự vì những cáo buộc cưỡng hiếp Lam Khiết Anh và các người mẫu trẻ. Ông bày tỏ đau lòng vì những thông tin vu khống gây tổn thương vợ con, bạn bè. Tăng Bảo Nghi - con gái nam diễn viên - viết trên trang cá nhân cô bị nhiều người chửi rủa trên mạng xã hội. Cô ủng hộ cha nhờ pháp luật bảo vệ danh dự. Lee Hyun Joo

Đạo diễn Lee Hyun Joo.

Nữ đạo diễn Hàn Quốc Lee Hyun Joo đang chấp hành án tù treo ba năm do xâm hại nữ đạo diễn giấu tên (B). Theo Osen, Lee Hyun Joo khai sự việc xảy ra khi cô an ủi vì B khóc. Hai người tình nguyện quan hệ với nhau, nhưng lúc đó B uống say, hôm sau không nhớ gì về sự việc, từ đó nảy sinh mâu thuẫn. Ngược lại, B cho biết trong thời gian chờ xét xử, Lee Hyun Joo tham gia nhiều sự kiện quảng bá phim, liên hoan phim, không tỏ ra hối lỗi vì xâm hại cô. B không chịu nổi việc Lee Hyun Joo được trao giải thưởng điện ảnh tại liên hoan Women in film Korea. "Tôi không thể chấp nhận việc một cơ quan của phụ nữ trao giải thưởng cho một kẻ xâm hại phụ nữ", B nói. Sau khi Lee Hyun Joo bị tuyên án, ban tổ chức liên hoan phim Women in film Korea đã thu hồi giải Đạo diễn xuất sắc của Lee Hyun Joo.

Oh Dal Soo

Hồi tháng 2, nam diễn viên Hàn Quốc Oh Dal Soo bị một diễn viên giấu tên tố cáo trên đài JTBC về hành vi quấy rối tình dục. Anh phủ nhận và tuyên bố sẽ nhờ luật pháp bảo vệ danh tiếng. Sau đó, nữ diễn viên Uhm Ji Young kể câu chuyện Dal Soo từng tự ý cởi áo khoác, sờ soạng cơ thể cô.

Trước áp lực dư luận, tài tử Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7 ra thông cáo xin lỗi từng nạn nhân. "Gửi đến nữ diễn viên Uhm Ji Young, tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc tới cô... Dù tôi có nói gì, tất cả đều bị cho là lời bào chữa và sẽ không ai tin, nhưng tôi rất đau khổ. Tôi chấp nhận mọi khiển trách nghiêm khắc. Uhm Ji Young, mong cô giữ được sự thanh thản và sống thật mạnh khỏe", Oh Dal Soo nhắn nhủ tới Uhm Ji Young. Vì tai tiếng này, nam diễn viên bị cắt vai diễn trong các phim My Ahjusshi và With Gods 2.

Choi Il Hwa

Hồi tháng 2, sau khi bị một phụ nữ giấu tên cáo buộc từng có hành vi quấy rối tình dục, Choi Il Hwa thừa nhận sự việc trên Seoul Economy Daily. Ông cho biết cần xin lỗi nạn nhân từ lâu song vì sợ hãi nên che giấu cho đến nay. Những năm qua, ông sống trong dằn vặt. "Tôi thành thật xin lỗi vì hành vi của mình, tôi sẽ chấp nhận bị trừng phạt. Tuy không thể xóa đi vết thương của người bị hại, tôi vẫn muốn xin lỗi từ tận đáy lòng", ông viết. Nam diễn viên từ chức hội trưởng Hiệp hội diễn viên kịch Hàn Quốc.

Jo Min Ki

Diễn viên Jo Min Ki tự tử ngày 9/3, sau khi bị cấm xuất cảnh vì hơn 20 người tố cáo ông hành vi quấy rối, cưỡng bức. Theo Osen, trước khi chết, nam diễn viên gọi điện cho những người thân thiết để xin lỗi vì làm họ thất vọng. Jo Min Ki để lại bức thư xin lỗi các nạn nhân. "Tôi thật lòng xin lỗi các hậu bối cảm thấy sỉ nhục, xấu hổ vì những hành vi của tôi", bức thư có câu.

Hàn Quốc là nước đón nhận mạnh mẽ phong trào #MeToo - nhằm chống lại hành vi quấy rối, lạm dụng tình dục - từ lĩnh vực giải trí tới chính trị, từ khi phong trào này khởi phát ở Mỹ. Phong trào vận động các nghệ sĩ vạch trần hành vi quấy rối, tấn công tình dục sau scandal chấn động của nhà sản xuất Harvey Weinstein.

Như Anh