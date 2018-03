Sao 'Anh hùng xạ điêu' - từ cô bé ăn mày đến ảnh hậu Hong Kong

Tài tử 'Phương Thế Ngọc' - từ xã hội đen đến ông già bất kham / Quách Tĩnh, Hoàng Dung của 'Tân anh hùng xạ điêu' bị nghi hẹn hò

Tại lễ trao giải Kim Tượng Hong Kong mới đây, Huệ Anh Hồng - diễn viên 57 tuổi - được trao danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc với phim Happiness. Đây là lần thứ ba cô đoạt danh hiệu ở giải thưởng uy tín hàng đầu điện ảnh Hoa ngữ.

Trên bục nhận giải, Huệ Anh Hồng tuôn trào nước mắt. Cô nói giải thưởng này để dành tặng người mẹ quá cố, như là món quà muộn màng bù đắp cho bà: "Mong mẹ tha thứ cho tôi ngày ấy không đủ kiên nhẫn, bao dung. Mong cộng đồng dành sự quan tâm lớn hơn cho bệnh nhân Alzheimer... Mong mẹ thấy tự hào vì tôi".

* Chương Tử Di trao cúp Ảnh hậu cho Huệ Anh Hồng

Chương Tử Di trao cúp Ảnh hậu cho Huệ Anh Hồng Mẹ của Huệ Anh Hồng mắc chứng suy giảm trí nhớ tuổi già. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên trang On trước đây cô bực dọc vì mẹ phiền toái, lẩm cẩm, sau đó mới phát hiện mẹ mắc chứng mất trí. Khi mẹ qua đời năm 2016, Huệ Anh Hồng viết trên trang cá nhân: "Mẹ thân yêu, những năm qua mẹ đã quá khổ sở, giờ mẹ được đoàn tụ cùng bố trên thiên đường, bố sẽ chăm sóc cho mẹ".

Trước khi có chỗ đứng như hiện nay trong làng nghệ thuật, Huệ Anh Hồng trải qua quãng đường gập ghềnh sóng gió.

Huệ Anh Hồng xuất thân từ một gia đình trí thức Trung Quốc. Cách mạng Văn Hóa khiến bà nội cô bị đánh chết, cha cô phải đưa vợ con sang Hong Kong trốn nạn. Ở Hong Kong, cha Huệ Anh Hồng bị lừa hết tài sản, cô ra đời giữa lúc gia đình bi đát nhất. Trong tình cảnh khốn khó lại đông con, bố mẹ Huệ Anh Hồng bán các con lớn tuổi cho lớp học Kinh kịch, giữ lại những người nhỏ hơn. Năm ba tuổi, Huệ Anh Hồng cùng em gái lúc theo mẹ lê lết bán hàng rong, lúc đi xin ăn. "Ba tuổi, những đứa trẻ khác còn làm nũng trong lòng mẹ còn tôi xuống đường xin ăn. Phải đi xin mười mấy tiếng đồng hồ, mệt quá thì ngủ trên đường", Huệ Anh Hồng từng chia sẻ về tuổi thơ trên tờ Yangchengwanbao.

* Huệ Anh Hồng trong "Happiness"

Huệ Anh Hồng trong "Happiness" Duyên với nghiệp diễn

12 tuổi, buổi sáng Huệ Anh Hồng đi học, buổi chiều và tối làm vũ nữ ở một hộp đêm. Năm 17 tuổi, cô đi thử hình cho vai Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu. Sau khi diễn thử, đạo diễn Trương Triệt nói với phó đạo diễn: "Cô gái này xinh đẹp, rất đáng yêu, không đóng Mai Siêu Phong được. Vai Mục Niệm Từ chưa có ai diễn, chi bằng để cô bé đóng vai này". Anh hùng xạ điêu trở thành bộ phim đầu tiên trong đời Huệ Anh Hồng. Sau đó, cô trở thành diễn viên của công ty Thiệu Thị Huynh Đệ, nhận lương hàng tháng. Lúc bấy giờ, mẹ của Anh Hồng không muốn con vào hãng Thiệu Thị vì lương thấp hơn nhiều so với đi làm vũ nữ.

Sau đó, Huệ Anh Hồng đóng nhiều phim, ghi dấu ấn với hình tượng đả nữ. Năm 1982, với phim Trưởng bối, Huệ Anh Hồng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Kim Tượng lần thứ nhất.

* Huệ Anh Hồng làm đả nữ

Huệ Anh Hồng làm đả nữ Nửa cuối thập niên 1990, khi dòng phim võ thuật Hong Kong thoái trào, Huệ Anh Hồng không có nhiều vai diễn. Khó khăn trong công việc khiến cô mắc bệnh trầm cảm, từng tự tử, may mắn được người nhà phát hiện kịp thời. Lúc bấy giờ, cô khổ sở vì kinh tế cạn kiệt nhưng mỗi ngày đều phải khám bác sĩ.

Đầu thập niên 2000, Huệ Anh Hồng trở lại với công việc, tham gia nhiều phim của TVB như Pháp chứng tiên phong, Cung tâm kế, Xứng danh tài nữ... Trong mảng điện ảnh, người đẹp gây chú ý với At the End of Daybreak (Tâm ma). Phim giúp cô lần thứ hai đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc ở giải Kim Tượng. Những năm gần đây, Huệ Anh Hồng đóng nhiều phim của Trung Quốc đại lục như Khuynh thế hoàng phi, Tùy Đường anh hùng...

Huệ Anh Hồng từng nói giai đoạn mắc trầm cảm đối với cô là bi thảm nhưng cũng có thể gọi là may mắn. Vì trải nghiệm trầm cảm đó mới làm nên cô của ngày hôm nay. Với cô, điện ảnh là liều thuốc chữa lành những vết thương trong đời.

* Huệ Anh Hồng quyết chiến Chân Tử Đan trong "Võ hiệp"

Huệ Anh Hồng quyết chiến Chân Tử Đan trong "Võ hiệp"

Tình duyên lận đận

Năm 1988, Huệ Anh Hồng sang Pháp thực hiện bộ ảnh khỏa thân, với các tư thế nhạy cảm. Diễn viên nói mục đích chụp ảnh của cô là để mọi người thấy là đả nữ, song cô "rất đàn bà". Bộ ảnh khiến chuyện tình của cô tan vỡ. Bạn trai bấy giờ của cô xuất thân danh gia vọng tộc, anh xấu hổ khi cô chụp ảnh lõa lồ.

Sau đó, Huệ Anh Hồng hẹn hò Hoàng Tử Dương - tài tử kém cô bảy tuổi. Hai người chia tay năm 1991. Nữ diễn viên từng nói cô hối tiếc vì yêu Hoàng Tử Dương bởi anh là kẻ lừa tiền, lừa tình.

Năm 40 tuổi, Huệ Anh Hồng yêu một người làm ngoài ngành giải trí song mối tình chỉ kéo dài nửa năm.

Chuyện tình sâu đậm nhất của Huệ Anh Hồng là mối tình đầu với một chàng trai người Mỹ. Khi Huệ Anh Hồng còn là cô gái bán hàng rong, chàng trai này ngày nào cũng mua kẹo của cô. Trước đêm sang Việt Nam đi lính, chàng trai này nói với cô bằng tiếng Quảng Đông "anh yêu em", từ đó bặt vô âm tín. "Nếu anh ấy trở lại cầu hôn, tôi sẽ cưới anh ấy", Huệ Anh Hồng nói.

Nghinh Xuân