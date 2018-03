Sách tiết lộ Beyonce, Jay Z từng rạn nứt vì Rihanna

Vợ chồng Beyonce ôm nhau xóa tin đồn ly hôn / Beyonce khoe thân hình nóng bỏng với nội y

J. Randy Taraborrelli, nhà báo và là người chuyên viết tiểu sử của những người nổi tiếng, chuẩn bị tung ra cuốn sách mới mang tên Becoming Beyonce: The Untold Story. Tác giả có nhiều sách bán chạy nhất này tiết lộ nhiều câu chuyện đằng sau cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Beyonce và Jay Z.

Jay Z từng bị hồn hẹn hò Rihanna (trái), khiến cuộc hôn nhân của anh gặp trục trặc.

J. Randy Taraborrelli viết trong sách rằng có giai đoạn, Beyonce (34 tuổi) và Jay Z (45 tuổi) bí mật chia tay vì có tin đồn rapper da màu cặp kè với ca sĩ Rihanna. Tác giả cuốn Becoming Beyonce: The Untold Story cũng khẳng định dù thông tin ngoại tình đa số không đúng sự thật, mối quan hệ của hai vợ chồng Beyonce gặp trục trặc.

Taraborrelli chia sẻ với tờ Entertainment Tonight: "Beyonce không biết phải làm gì với chuyện này và thực sự họ đã có một thời gian ai đi đường nấy. Khoảng thời gian đó kéo dài chừng một năm và Beyonce cũng không biết phải đối mặt với chuyện của Rihanna như thế nào. Nhưng có thể nói Rihanna và Beyonce vẫn là bạn bè".

Đại diện của Beyonce không đưa ra lời nhận xét nào về các thông tin được đưa ra trong cuốn sách.

Jay Z và Beyonce hiện vẫn vấp phải tin đồn ly hôn dù luôn thể hiện tình cảm ở nơi đông người.

Cuốn sách của nhà báo J. Randy Taraborrelli cũng đề cập tới cuộc cãi vã giữa em gái Beyonce và Jay Z trong thang máy tháng 5/2014. Taraborrelli tuyên bố đã nghe lại được từ các nhân chứng tại Met Gala rằng Solange không muốn anh rể tham dự bữa tiệc của Rihanna sau khi buổi từ thiện kết thúc và dẫn tới cuộc ẩu đả ở thang máy.

Becoming Beyoncé: The Untold Story sẽ được phát hành vào ngày 27/10.

Nhà báo J. Randy Taraborrelli.

J. Randy Taraborrelli đã viết 18 cuốn sách nói về tiểu sử của những người nổi tiếng, trong đó 14 cuốn lọt vào danh sách bán chạy nhất của tạp chí New York Times. Các tác phẩm nổi tiếng của J. Randy Taraborrelli có thể kể đến The Hiltons - The True Story of an American Dynasty (2014), The Secret Life of Marilyn Monroe (2009), Michael Jackson - The Magic and the Madness (1991)...

Minh Anh