Sách ảnh của Brooklyn Beckham bị chê thậm tệ

Theo Harper’s Bazaar, cuốn sách ảnh What I See của Brooklyn Beckham nhận nhiều phản hồi tiêu cực trước ngày phát hành.

Brooklyn trên bìa cuốn sách ảnh.

Alice Jones, một người dùng Twitter, chụp một số hình ảnh trong cuốn sách và viết: “Phát cuồng với những bức ảnh tồi tệ và chú thích ảnh nghèo nàn trong sách của Brooklyn Beckham”.

Trong một trang sách, bên cạnh bức ảnh chụp bóng của một con voi, Brooklyn Beckham viết: “Những chú voi ở Kenya. Rất khó để chụp nhưng thật tuyệt khi thấy chúng”.

Bức ảnh ở trang tiếp theo chụp một nhà hàng đông đúc, con trai 18 tuổi của David Beckham viết: “Bữa tối. Tôi thích bức này. Nó mất nét nhưng người ta thấy được nhiều thứ trong đó”.

Hình ảnh do Brooklyn chụp trong cuốn sách.

Nhiều người mô tả tác phẩm đầu tay của con trai David Beckham bằng các từ “khủng khiếp”, “buồn cười” và nhại lại các chú thích ảnh.

Trước những lời chê bai, nhà xuất bản Penguin Random House đăng thông cáo trên The Independent: “What I See là cuốn sách dành cho tuổi thanh thiếu niên, do một teenager thực hiện. Nó giúp người đọc hiểu sâu hơn về thế giới của Brooklyn, thông qua quan điểm và cái nhìn độc đáo. Cuộc sống của thanh thiếu niên được lấp đầy bởi nhiều hình ảnh và chúng tôi biết những bức ảnh của Brooklyn rất phù hợp với lớp trẻ sau này - những người theo đuổi cuộc sống thông qua nhiếp ảnh. Chúng tôi tự hào khi là đơn vị đầu tiên đưa những hình ảnh này vào cuốn sách cho thế hệ trẻ”.

What I See là cuốn sách đầu tay của Brooklyn Beckham, tập hợp những bức ảnh chụp cuộc sống đời thường của con trai Vic-Beck. Mỗi chương là một câu chuyện bằng hình ảnh, kèm chú thích do anh viết. Sách gồm 304 trang, phát hành vào ngày 29/6 với giá 16,99 bảng (khoảng 490.000 đồng).

Minh Anh