Rupert Sanders: 'Cặp kè với Kristen Stewart là sai lầm nhất thời'

Khi bộ phim Ghost in the Shell của đạo diễn Rupert Sanders đang được chú ý, nhiều người nhớ lại câu chuyện ngoại tình của anh và diễn viên Kristen Stewart năm 2012. Khi ấy, Rupert và Kristen bị bắt gặp hôn nhau trên một đoạn đường vắng ở California, Mỹ. Ngay sau vụ việc, cả hai lên tiếng xin lỗi nhưng cuộc hôn nhân của đạo diễn cũng như tình yêu của Kristen Stewart đều tan vỡ.

Trong chuyến quảng bá bộ phim Ghost in the Shell mới đây, Rupert Sanders được tờ Metro của Anh hỏi về chuyện ngoại tình năm nào. Đạo diễn Snow White and the Huntsman nói: "Người ta sẽ không bao giờ biết điều gì sắp đến trong cuộc đời mình. Lẩn khuất trong góc nào đó là những điều chúng ta không thể ngờ tới. Đó chính là cuộc sống. Bạn phải rũ bỏ bản thân và tiếp tục hướng về phía trước với tất cả cố gắng. Ai cũng có lúc lầm lỗi. Tôi luôn cố gắng hạn chế điều đó nhưng cuộc đời sẽ không còn thú vị nếu không mắc sai lầm".

Nói về ảnh hưởng của chuyện ngoại tình tới sự nghiệp của mình, Rupert Sanders khẳng định: "Nếu bị đào thải chỉ bởi một sai lầm nhất thời thì sẽ chẳng có ai làm nghệ thuật nữa".

Rupert Sanders và Kristen Stewart "dan díu" sau khi quay phim "Snow White and the Huntsman".

Sau vụ ngoại tình, cả Rupert Sanders và Kristen Stewart đều không tham gia phần hai của loạt phim Snow White and the Huntsman. Kristen Stewart từng chia sẻ trên Variety chuyện ngoại tình không phải là nguyên nhân khiến cô bị đuổi khỏi đoàn phim. Cô và nhà sản xuất không thể thống nhất được các điều khoản.

Rupert Sanders và vợ - Liberty Ross - ly hôn sau vụ việc. Theo Vanity Fair, Liberty Ross mô tả quãng đời mình vào năm 2013 là "kinh khủng". Năm 2016, cô đi bước nữa với nhà sản xuất âm nhạc Jimmy Lovine. Rupert Sanders vẫn sống một mình.

Tình yêu của cả hai đều tan vỡ sau vụ phản bội.

Còn Kristen Stewart và Robert Pattinson cố gắng hàn gắn nhưng không thành. Robert Pattinson hiện đính hôn với người đẹp FKA Twigs. Kristen Stewart đang hẹn hò người đẹp đồng tính Stella Maxwell.

