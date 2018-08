Robert Pattinson hôn người mẫu Anh ở London

Sao 'Chạng vạng' đời đầu: Người xuống dốc, kẻ thành công / Kristen Stewart, Robert Pattinson - 5 năm sau scandal tình cảm

Theo E! News, Robert Pattinson và người mẫu Suki Waterhouse xác nhận hẹn hò bằng nụ hôn ở rạp chiếu phim Electric, Notting Hill. Cả hai đi xem phim Mamma Mia! Here We Go Again lúc 9h tối 29/7. Cặp sao rời rạp phim lúc 1h đêm, đi bộ qua đường mua nước và trêu đùa nhau. "Trên đường về, họ rất thân thiết, tán tỉnh và hôn nhau nhiều lần. Robert rất trìu mến, vòng tay ôm cô ấy, còn Suki hôn bạn trai", nguồn tin của E! News nói.

Suki Waterhouse và Robert Pattinson trên đường về nhà sau buổi xem phim đêm. Ảnh: E! News.

Suki Waterhouse sinh năm 1992, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Anh. Cô từng đóng phim Love, Rosie, Insurgent, The Bad Batch... Người đẹp 26 tuổi từng hẹn hò diễn viên Bradley Cooper từ năm 2013 tới 2015. Cô qua lại với Diego Luna cuối năm 2015. Suki Waterhouse có thời gian bị đồn hẹn hò đạo diễn Darren Aronofsky.

Robert Pattinson gắn bó với bạn diễn phim Twilight, Kristen Stewart, từ năm 2009 tới 2013. Anh đính hôn ca sĩ FKA Twigs năm ngoái nhưng sau đó chia tay.