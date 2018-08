Rick Genest - người mẫu vô gia cư với 176 hình xăm trên cơ thể

Bạn diễn của Lady Gaga trong 'Born This Way' tự tử ở tuổi 32 / Lady Gaga hủy 10 show diễn vì đau cơ nặng

"Nếu nhìn bạn khác biệt, dù điều đó khiến nhiều người sốc, bạn vẫn kiếm được tiền", Rick “Rico” Genest nói vậy năm 2012. Người đàn ông 26 tuổi khi ấy không nói về sự nghiệp người mẫu của mình, mà là cuộc sống trước khi bước vào ngành công nghiệp thời trang - một gã vô gia cư ở Montreal.

Lady Gaga(trái) hóa trang giống Rick Genest trong MV "Born This Way".

Rick Genest, được biết tới với nghệ danh Zombie Boy, tự tử ngày 2/8 ở nhà riêng tại Canada, ngay trước ngày chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 33. Anh nổi tiếng vì những hình xăm, chiếm tới 90% cơ thể, biến bản thân thành nơi thể hiện những hình xương xẩu kỳ dị. Rick Genest từng hợp tác cùng Lady Gaga, Jay Z và từ đó có cơ hội được mời làm người mẫu. Nhưng đằng sau những thành tựu ấy là một người đàn ông trầm lặng, gặp biến cố, dùng vẻ ngoài ngụy trang để che đi cuộc đấu tranh suốt đời với chứng bệnh tâm thần.

Rick Genest chào đời ở La Salle, Quebec vào tháng 8/1985. Anh là con cả trong gia đình có ba người con. Rick lớn lên ở vùng ngoại ô Montreal, sống cuộc đời bình yên. Khi lên 15 tuổi, Rick được chẩn đoán mắc u não và phải đợi sáu tháng cho cuộc phẫu thuật loại bỏ một nửa não bộ. Quá trình điều trị bệnh mất hơn một năm và để lại những ảnh hưởng nặng nề cho sức khỏe tâm thần của Rick Genest.

Năm 2012, trong cuộc phỏng vấn trên WWD, Rick nói để ăn mừng cho lần thoát chết, anh quyết định xăm mình. "Tôi luôn muốn làm vậy. Tôi thấy những hình xăm trên xe bus, tivi hay qua các bộ phim”, Rick nói. Hình xăm đầu tiên là một con mắt zombie với xương chéo trên cánh tay vào ngày sinh nhật tuổi 16 của Rick Genest, ngay sau khi kết thúc đợt điều trị u não. Anh nói trên tạp chí ES, đó là sự khởi đầu của giai đoạn nổi dậy và anh bị đuổi khỏi nhà sau một trận cãi vã.

Rick Genest trên sân khấu thời trang.

Zombie Boy sống trong các khu ổ chuột và trên đường phố Montreal. Giống như những thanh thiếu niên vô gia cư khác, Rick tập hợp nhóm trẻ đường phố thành một gia đình mới và anh được gọi với cái tên “Zoombie”. “Thật tuyệt vời. Chúng tôi sống trên đường phố, ngủ trên mái nhà, đạp xe từ thành phố này tới thành phố khác, từ bữa tiệc này tới bữa tiệc khác. Chúng tôi trẻ và sống ngày qua ngày”, Rick Genest kể trên ES.

Chút tiền kiếm được ít ỏi, Rick Genest để dành cho những lần xăm mình - khi ở cánh tay, lúc trên ngực. Rick đánh dấu sinh nhật tuổi 21 bằng hình xăm đầu tiên trên mặt: quầng thâm quanh mắt, một lỗ đen trên mũi, hàm răng quanh môi, tạo thành tạo hình chiếc hộp sọ. “Tôi nghĩ đó là lời cam kết cho cuộc sống của tôi trên đường phố. Tôi không lên kế hoạch xăm khắp cơ thể, mọi chuyện cứ dần xảy ra như vậy”, anh nói trong cuộc phỏng vấn sau khi đã làm người mẫu.

* Những hình xăm trên cơ thể Rick Genest

Rick Genest

Rick Genest cũng bắt đầu thực hiện ước mơ ngày thơ ấu, làm những chương trình quái dị của riêng mình. Năm 23 tuổi, Rick cùng bạn dựng lễ hội Lucifer's Blasphemous Mad Macabre Torture - một sự kiện anh tự mô tả là đầy những cảnh tàn bạo, ghê tởm.

Có chút tiếng tăm, hai năm sau đó, Rick Genest giao toàn bộ cơ thể cho nghệ sĩ xăm mình Frank Lewis và trả 20.000 USD. Đầu anh được cạo và xăm cùng lưng, thân và cánh tay với những hình ảnh kinh dị.

Buổi chụp ảnh cho tạp chí thời trang Dress to Kill ở Canada đã thay đổi cuộc đời Rick Genest. Nhà thiết kế Nicola Formichetti, giám đốc nghệ thuật của thương hiệu Mugler và stylist chính của ca sĩ Lady Gaga, phát hiện ra Rick Genest trên tạp chí Dress to Kill. Nicola Formichetti khi đó vẫn nghĩ những hình xăm trên người Rick Genest là giả, một dạng hóa trang bằng thủ thuật trang điểm.

Nhà thiết kế thay đổi các sản phẩm của mình cho mùa mới, theo dõi Rick Genest trên Facebook và nhắn tin cho anh. “Tôi chỉ muốn anh ta trở thành gương mặt của bất cứ thiết kế nào chúng tôi tạo ra”, Nicola Formichetti chia sẻ trên tạp chí Hint Fashion. Vì Rick Genest không có hộ chiếu, không thể đến Paris (Pháp) trong hai tuần theo yêu cầu, Nicola Formichetti buộc phải di chuyến tới Montreal và quay video hình ảnh của anh. Hành động ưu ái này vô tình đẩy Rick Genest lên vị trí ngôi sao đang lên của làng thời trang.

Nicola Formichetti thuê luật sư di trú Colin R Singer lo thủ tục đưa Rick Genest sang Paris. Luật sư này cũng trở thành quản lý của Rick. Nhà thiết kế chi 20.000 USD để thu xếp các thủ tục cần thiết cho việc làm hộ chiếu, vì khi còn là gã vô gia cư, Rick Genest nhiều lần vi phạm pháp luật.

Rick nói trên tờ WWD năm 2012: “Kể từ khi nhận được hộ chiếu, thế giới của tôi dường như mở ra”. Anh tham dự Tuần lễ thời trang New York, quảng cáo cho đồng hồ Giantto, xuất hiện trên bìa tạp chí Elle của Pháp và đóng vai khách mời trong phim 47 Ronin. Mùa hè 2012, Rick Genest trở thành gương mặt quảng cáo nam hiếm hoi của L’Oreal. Video anh tẩy lớp trang điểm, để lộ những hình xăm, lan truyền nhanh chóng trên mạng. Jay Z thuê Rick Genest trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu Roc A Wear của mình.

* MV "Born This Way"

Lady Gaga - Born This Way

Dù có thành công ban đầu, Rick Genest khá thờ ơ với giới thời trang. Anh chỉ bị thu hút khi làm việc với Lady Gaga, thông qua lời giới thiệu của Nicola Formichetti. Lady Gaga sau đó chọn Rick Genest đóng chính trong video ca nhạc Born This Way. Cô vẽ gương mặt giống những hình xăm của Rick Genest. “Điều đó thực sự thú vị. Chúng tôi đã tới Manhattan và có một cuối tuần điên rồ”, Rick kể lại trong cuộc phỏng vấn trên WWD. Một năm sau khi quay video, Lady Gaga tự biến mình thành một bộ xương để biểu diễn ca khúc Marry the Night tại Lễ trao giải Grammy.

Rick Genest là nhân vật được giới truyền thông yêu thích. Anh được WWD mô tả là người luôn bình tĩnh, dịu dàng. Nhiếp ảnh gia Joey L khẳng định Rick ít nói, luôn nhẹ nhàng, rất hợp tác trong công việc và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có bức ảnh đẹp. Tuy vậy, anh luôn không mặn mà với giới thời trang. "Khi buổi trình diễn kết thúc, tôi muốn trở lại công việc làm những show xiếc của mình", Rick Genest nói. Anh cũng lảng tránh những câu hỏi liên quan tới sức khỏe tâm thần và chỉ một lần vô tình nhắc đến trong cuộc phỏng vấn với ES.

* "Marry the Night" - Lady Gaga

Marry the Night - Lady Gaga

Sau này, dù ít tham gia các sự kiện thời trang, Instagram của anh vẫn được hơn 400.000 người theo dõi. Rick chia sẻ bức ảnh thời trang kèm những phân tích, các màn trình diễn xiếc... Năm 2016, Thorpe Park kết hợp cùng Rick, tổ chức sự kiện Fright Night, với nhiều hình ảnh quảng cáo ấn tượng.

Chia sẻ cuối cùng anh đăng lên Instagram là bức ảnh nền đen, ở giữa là vòng tròn màu trắng. Trước khi qua đời, Rick Genest làm việc cùng Tổ chức Nhà ở Canada nhằm nâng hiểu biết cho những người trẻ vô gia cư. Người mẫu 32 tuổi giữ kỷ lục Guinness có nhiều hình xăm trên cơ thể nhất (176 hình). Anh cũng nắm kỷ lục xăm nhiều hình xương xẩu nhất, 139 hình.

Minh Anh