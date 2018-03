Phil Collins nhập viện cấp cứu do ngã trong khách sạn

Con trai Phil Collins bị bắt vì nghi buôn ma túy / Lily Collins - cô con gái thiếu thốn tình cảm của Phil Collins

Theo CNN, ca sĩ Phil Collins nhập viện cấp cứu ở London, Anh ngày 7/6. Thông báo trên trang cá nhân của ca sĩ 66 tuổi cho hay ông đi lại khó khăn sau ca phẫu thuật.

Phil Collins sức khoẻ yếu và gặp khó khăn khi đi lại nhiều năm gần đây.

"Phil Collins dậy lúc nửa đêm để đi vệ sinh và trượt ngã trong phòng khách sạn, đập đầu vào ghế. Phil được đưa đến bệnh viện, khâu vết thương ở đầu và đang phục hồi tốt. Bác sĩ sẽ theo dõi trong vòng 24h", thông báo ghi.

* Phil Collins ngồi biểu diễn tại Royal Albert Hall ngày 4/6

Buổi biểu diễn của Phil Collins ở Royal Albert Hall tại London ngày 8 và 9/6 sẽ bị hoãn. Theo kế hoạch, sau đêm diễn cuối tuần này tại London, Phil Collins sẽ di chuyển đến Đức, sau đó tới Paris trước khi quay lại London hát tại Công viên Hyde vào ngày 30/6.

* Phil Collins hát "Another day in paradise"

Ca sĩ Another Day in Paradise tuyên bố giã từ sự nghiệp năm 2002. Tuy nhiên, tháng 10 năm ngoái, ông quyết định trở lại bằng tour Not Dead Yet. Trong đêm diễn cuối tuần trước, Phil Collins phải chống nạng lên sân khấu và chỉ ngồi một chỗ hát. Ông đùa: “Các bạn sẽ nhớ điệu nhảy của tôi đấy. Chân tôi thật tệ”. Vì sức khỏe kém, Phil Collins cũng không thể chơi trống trong các đêm diễn. Danh ca người Anh chỉ hát các ca khúc nổi tiếng một thời và chơi piano.

Phil Collins nổi tiếng tại Anh khi là ca sĩ hát chính và tay trống cho ban nhạc rock Genesis. Sau khi tách ra hát riêng, ông là một trong những ca sĩ thành công nhất nhóm. Các ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi Phil Collins là Another Day in Paradise, Against All Odds, True Colors, Everyday…

Minh Anh