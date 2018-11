Phil Collins chống gậy đi sự kiện cùng vợ con

Phil Collins trở lại sân khấu sau tai nạn / Phil Collins nhập viện cấp cứu do ngã trong khách sạn

Phil Collins tới buổi họp báo của Little Dreams Foundation cùng vợ và con trai tại London. Thời gian gần đây, sức khỏe Phil Collins (67 tuổi) không ổn định. Mùa hè năm ngoái, ông từng nhập viện sau cú ngã trong phòng tắm khách sạn. Ông được vợ, Orianne Cevey (45 tuổi), luôn kề bên chăm sóc.

Phil Collins bên vợ và con trai. Ảnh: Rex.

Orianne Cevey là người vợ thứ ba của Phil Collins. Họ làm đám cưới năm 1999 và sống trong ngôi nhà trị giá gần 30 triệu USD tại Geneva (Thụy Sĩ) đến khi tuyên bố chia tay năm 2006. Sau khi ly hôn, Phil Collins phải chi trả cho vợ 35 triệu USD và đây trở thành một trong những vụ chia tay đắt giá nhất khi đó. Phil Collins và Orianne Cevey nối lại quan hệ năm 2016.

Phil Collins và Orianne Cevey tình cảm tại sự kiện. Ảnh: Rex.

Ca sĩ giã từ sự nghiệp năm 2002. Từ năm 2017, Phil Collins khởi động tour diễn Not Dead Yet tại Royal Albert Hall ở London (Anh) sau hơn thập kỷ nghỉ hát. Tour diễn sẽ khép lại vào đầu năm sau.

Phil Collins nổi tiếng tại Anh khi là ca sĩ hát chính và tay trống cho ban nhạc rock Genesis. Sau khi tách ra hát riêng, ông là một trong những ca sĩ thành công nhất nhóm. Các ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi Phil Collins là Another Day in Paradise, Against All Odds, True Colors, Everyday...

Minh Anh