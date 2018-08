Phạm Băng Băng từng từ chối rời Trung Quốc để lánh nạn

Chặng đường Lưu Hiểu Khánh vực dậy sau ngồi tù vì trốn thuế / Đại gia che chắn, bảo vệ Phạm Băng Băng những năm qua

Nguồn tin trên On cho biết sau khi bị tố cáo dính líu "hợp đồng âm dương", quản lý của Phạm Băng Băng - Mục Hiểu Quang - khuyên cô rời khỏi Trung Quốc đại lục để tránh phiền toái nhưng cô nói: "Muốn hỏi, cứ để họ (cơ quan chức năng) hỏi". Theo Ettoday, Mục Hiểu Quang đã bị bắt vì cáo buộc gian lận thuế, hủy chứng cứ.

Diễn viên Phạm Băng Băng.

Nhiều tờ báo của Hong Kong, Đài Loan dẫn nguồn tin cho hay Phạm Băng Băng cùng một số nhân viên công ty của cô hiện bị quản chế tại một nhà khách ở Bắc Kinh, Trung Quốc, để phục vụ điều tra. Cơ sở vật chất ở nhà khách này khá tốt, kinh phí ở đây do phía Phạm Băng Băng trả, mỗi ngày khoảng 1.000 nhân dân tệ (hơn ba triệu đồng).

Vụ việc khiến tên tuổi Phạm Băng Băng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô bị hủy vai trong ba phim trước đó đã ký hợp đồng. Phim Unbreakable Spirit mà Băng Băng tham gia vốn dự kiến công chiếu vào ngày 17/8 nhưng bị đổi thành ngày 26/10. Lý do nhà sản xuất đưa ra là "để cùng thời gian ra mắt với các quốc gia trên thế giới". Tuy vậy, poster mới công bố không có tên Phạm Băng Băng. Unbreakable Spirit là bom tấn đề tài chiến tranh do Tiêu Phong đạo diễn, quy tụ dàn sao khắp thế giới như Bruce Willis, Lưu Diệp, Trần Vỹ Đình, Song Seung Hun, Shibuya Tenma, Tạ Đình Phong, Lữ Lương Vỹ, Nhậm Đạt Hoa... Trong danh sách diễn viên công bố trước đó, Phạm Băng Băng đảm nhiệm vai phụ Diệp Bội Tuyền - hiệu trưởng trường mầm non. Phim được phát hành tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trailer phim Unbreakble Spirit Trailer phim "Unbreakable Spirit".

Hồi cuối tháng 5, nhà sản xuất chương trình truyền hình kiêm MC Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo Phạm Băng Băng trốn thuế, sử dụng chiêu trò "hợp đồng âm dương" - nghĩa là một hợp đồng trình cơ quan chức năng còn bản khác được giấu kín. Cát-xê diễn viên nhận được trên giấy tờ công khai thấp hơn số tiền cô thực lĩnh. Lúc đó, phía Phạm Băng Băng khẳng định Thôi Vĩnh Nguyên vu khống cô. Tiếp đến, cơ quan thuế Giang Tô điều tra các hoạt động kinh doanh của nữ diễn viên. Vì sự việc này, cổ phiếu các công ty mà Phạm Băng Băng làm cổ đông như Hoa Nghị Huynh Đệ, Talent Television & Film lao dốc.

Như Anh