Pax Thiên bị thương ở chân khi đi nghỉ ở Thái Lan

Angelina Jolie - Brad Pitt tươi tắn trên Vịnh Hạ Long / Angelina Jolie và Brad Pitt đi nghỉ ngắn ngủi ở Việt Nam

Tờ Us Weekly dẫn lời một nguồn tin cho biết Pax Thiên bị thương trong chuyến đi nghỉ cuối tuần qua của gia đình Angelina Jolie và Brad Pitt. Cậu bé 12 tuổi gặp tai nạn khi lái xe mô tô nước ở biển Phuket (Thái Lan). Một số nguồn tin cho biết cậu bé không bị gãy chân nhưng phải băng bó và di chuyển bằng nạng.

Pax Thiên (áo trắng) phải dùng nạng khi cùng bố mẹ nuôi đi nghỉ ở Thái Lan.

Gia đình Jolie-Pitt đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi năm mới ở các nước Đông Nam Á. Ngoài chơi mô tô nước, cặp sao cùng các con còn đi du thuyền, bơi và nô đùa trên biển. Brad Pitt và Angelina Jolie thậm chí còn sắm bộ golf mini cho các con chơi, đi mua sắm tại chợ địa phương ở Phuket và thăm một ngôi đền Hindu trong vùng.

Cậu bé 12 tuổi thay đổi nhiều kể từ khi rời Việt Nam.

Cả gia đình Angelina Jolie bắt đầu du lịch ở Campuchia từ đầu tháng 12. Tại đây, người đẹp cũng khởi động dự án phim mới nhất mang tên First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers. Angelina Jolie và Brad Pitt cũng tranh thủ trốn các con qua Việt Nam tham quan Vịnh Hạ Long và dạo quanh Hà Nội trong ngày 20 và 21/12.

Minh Anh