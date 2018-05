Park Yoo Chun và bạn gái đại gia hủy hôn

Tài tử 'Hoàng tử gác mái' lấy vợ sau tai tiếng cưỡng dâm / Sao 'Hoàng tử gác mái' bị thẩm vấn thâu đêm vì cáo buộc cưỡng dâm

Nguồn tin của Sports Seoul ngày 15/5 cho hay Park Yoo Chun đã hủy hôn. Dù mối tình tan vỡ, Hwang Ha Na vẫn ủng hộ Park Yoo Chun với tư cách người hâm mộ. Thông qua công ty quản lý, Park Yoo Chun xác nhận chuyện chia tay nhưng từ chối tiết lộ lý do.

Park Yoo Chun và "thiên kim tiểu thư" Hàn Quốc Hwang Ha Na.

Hwang Ha Na và Park Yoo Chun quen nhau hồi mùa thu năm 2016, qua giới thiệu của bạn bè. Tháng 4/2017, công ty quản lý của Yoo Chun thông báo đôi tình nhân có kế hoạch kết hôn vào tháng 9 cùng năm. Tuy nhiên, đám cưới hai lần bị hoãn. Thời gian qua, đôi tình nhân nhiều lần bị đồn chia tay. Ha Na 28 tuổi, là cháu gái của người sáng lập một tập đoàn thực phẩm nổi tiếng Hàn Quốc, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Một bạn thân của Ha Na từng tiết lộ trên Mydaily khi yêu Yoo Chun, Ha Na thường cảm thấy mệt mỏi vì áp lực dư luận.

* MV "How Much Love Do You Have In Your Wallet" của Yoo Chun

Yoo Chun MV

Park Yoo Chun sinh năm 1986, từng là thành viên nhóm nhạc đình đám TVXQ. Sau đó, anh cùng Jaejoong và Junsu tách riêng để lập nhóm JYJ. Ngoài ca hát, Park Yoo Chun lưu dấu ấn qua các phim Hoàng tử gác mái, Three Days (Ba ngày)... Năm 2016, liên tiếp bốn cô gái tố cáo bị Yoo Chun cưỡng bức. Sau quá trình điều tra, nam diễn viên được xác minh vô tội. Tuy nhiên, tên tuổi của anh bị ảnh hưởng xấu, khiến sự nghiệp bị chững lại.

Như Anh