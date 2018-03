Park Yong Ha - từ ngôi sao Hallyu đến bi kịch tự tử

Cùng năm 1998, Park Yong Ha lần đầu xuất hiện trên màn bạc với phim điện ảnh "Nếu tuyết rơi đêm Giáng sinh". Anh thủ vai Choi Soo An, có mối tình nên thơ với nữ chính Lee Song Hi (do Kim Hyun Joo đóng). Sau đó, anh liên tiếp xuất hiện trong "More than love", "Hoa tuyết", "Well known woman"...