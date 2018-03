'Ông bà Smith' được mời đóng chung phim mới

Dự án phim "The Counselor" của đạo diễn Ridley Scott sẽ khởi quay vào cuối tháng sáu tới. Trang Deadline mới đây đưa tin, phim có thể có sự tham gia của cặp tình nhân nổi tiếng Hollywood Angelina Jolie - Brad Pitt.

Theo Deadline, nữ diễn viên phim "Salt" được mời đóng vai nữ chính trong phim. Brad Pitt có thể sẽ xuất hiện trong một vai côn đồ cùng hai đồng nghiệp Javier Bardem và Jeremy Renner.

Brad Pitt và Angelina Jolie trong một cảnh quay "Ông bà Smith". Ảnh: Reuters.

"The Counselor" khắc họa cuộc đời của một luật sư gặp rắc rối khi nhúng tay vào việc buôn bán ma túy. Anh ta phải đấu tranh để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt do chính mình tạo ra. Bardem - nam diễn viên từng thắng giải Oscar cho vai phản diện trong bộ phim "No Country For Old Men" - được khẳng định sẽ đảm nhận vai này.

Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là dự án phim chung đầu tiên của Angelina Jolie và Brad Pitt, kể từ sau bộ phim hành động lãng mạn năm 2005 - "Ông bà Smith". Cặp sao đã trở thành người tình của nhau kể từ đó đến nay và có với nhau sáu đứa con, cả con nuôi lẫn con đẻ. Trên tạp chí Entertainment Weekly cuối năm ngoái, khi được hỏi về dự định tái hợp trong phim, Brad Pitt nói: "Tại sao không?".

Sắp tới Angelina sẽ tham gia vai diễn phù thủy độc ác Maleficent trong bộ phim cùng tên, được làm lại từ tác phẩm hoạt hình kinh điển "Sleeping Beauty" của Walt Disney.

Hoàng Anh