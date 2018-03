Nữ diễn viên phim 'The Patriot' qua đời ở tuổi 21

Những cái chết trẻ của làng giải trí thế giới 2013

Mẹ nữ diễn viên, bà Helen McCole Bartusiak, chia sẻ trên CNN: "Chúng tôi đã mất con gái. Con bé là một cô gái thực sự xinh đẹp và tốt bụng".

Bạn trai của nữ diễn viên phát hiện cô đang trong tư thế ngồi thẳng đứng trên chiếc giường trong căn hộ riêng, cạnh nhà của bố mẹ cô ở Houston, Texas, Mỹ. Các nhà điều tra vẫn chưa công bố nguyên nhân cái chết. Mẹ nữ diễn viên cho biết, Skye đối mặt với chứng động kinh những ngày gần đây.

"Chúng tôi nghĩ rằng con bé bị động kinh và không có ai ở đó", bà Helen nói. Mẹ nữ diễn viên đã hô hấp cho con gái trước khi các nhân viên y tế tới nhưng không thể giúp cô lấy lại sự sống.

Nữ diễn viên Skye McCole Bartusiak. Ảnh: WireImage.

Skye McCole Bartusiak bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 6 tuổi, với vai diễn trong bộ phim The Cider House Rules năm 1999. Cô vào vai con gái út của đại tá Benjamin Martin (do Mel Gibson thủ vai) trong phim The Patriot (Nhà ái quốc) năm 2000. Skye cũng tham gia phim Don't Say a Word năm 2001 cùng Michael Douglas.

Sau khi tham gia bộ phim tội phạm Sick Boy năm 2012, cô dự định bắt tay vào sản xuất kiêm đạo diễn bộ phim đầu tay của mình.

Song Ngư