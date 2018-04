Nữ diễn viên chính của 'Glee' đính hôn

Dàn sao 'Glee' sau 10 năm: người tự tử, kẻ nghiện ngập / Người đẹp 'Glee' không từ bỏ nhảy múa dù bệnh tật

Nữ diễn viên đăng ảnh đeo nhẫn kim cương trên Instagram cùng thông điệp "Yes" (Đúng vậy). Đại diện của Lea xác nhận với tờ People cô đính hôn với Zandy Reich sau hơn chín tháng hẹn hò.

Ảnh trên Instagram của Lea Michele.

Hồi tháng 7/2017, nữ diễn viên chia sẻ với People bạn trai giúp cô ổn định hơn: "Khi tôi không làm việc, tôi ở nhà với gia đình và bạn trai, với những người tôi yêu quý. Đó là cách tôi tái tạo năng lượng và tập trung".

Zandy Reich là bạn bè với Lea trong nhiều năm trước khi hẹn hò. Doanh nhân 35 tuổi học kinh doanh ở đại học Pennsylvania (Mỹ), từng làm ngành ngân hàng trước khi trở thành chủ tịch nhãn hiệu quần áo AYR. Trên People, anh cho biết tự thiết kế chiếc nhẫn cưới cho Lea.

Lea Michele và Zandy Reich.

Lea Michele sinh năm 1986, từng là diễn viên nhạc kịch khi còn bé. Cô nổi tiếng khi tham gia series âm nhạc Glee (2009 - 2015) với vai Rachel - nữ sinh kiêm giọng ca chính của ban nhạc trung học. Lea được đề cử giải "Nữ diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình" ở Quả Cầu Vàng 2009 và Emmy 2010 cho vai này. Cô từng hẹn hò Cory Monteith - bạn diễn trong Glee - từ năm 2012 đến khi anh qua đời tháng 7/2013.

* Lea Michele hát "Need You Now" trong "Glee"

Bài "Need You Now"

Ân Nguyễn