Nữ đạo diễn Hàn Quốc bị buộc tội cưỡng bức đồng nghiệp cùng giới

Những vụ cưỡng bức rúng động giới sao châu Á / 'Minh tinh Ấn Độ bị làm nhục' bí mật đính hôn

Trang Jtbc hôm 6/2 đưa tin đạo diễn Lee Hyun Joo đang chấp hành án tù treo ba năm do xâm hại đồng nghiệp - nữ đạo diễn giấu tên (B). Cô B kiện Lee Hyun Joo từ năm 2015 song Lee nhiều lần xin trì hoãn ra tòa, phán quyết được tuyên vào tháng 12 năm ngoái.

Vốn muốn giấu kín sự việc song B mới đây công khai vì cảm thấy Lee Hyun Joo không hối lỗi. Trong thời gian trì hoãn xét xử, Lee Hyun Joo tham gia nhiều sự kiện quảng bá phim, liên hoan phim. "Hành động của cô ta không chỉ khiến tôi sốc mà còn làm tôi cảm thấy con người ta ở đời quá tồi tệ", đạo diễn B nói.

Đạo diễn Lee Hyun Joo. Ảnh: Starnews.

Mặt khác cô không thể chịu nổi việc Lee Hyun Joo được trao giải thưởng điện ảnh tại liên hoan Women in film Korea năm 2017. "Tôi không thể chấp nhận việc một cơ quan của phụ nữ trao giải thưởng cho một kẻ xâm hại phụ nữ", B nói. Sau khi sự việc được công khai, ban tổ chức liên hoan phim Women in film Korea đã thu hồi giải Đạo diễn xuất sắc của Lee Hyun Joo.

Dù bị tuyên án tù treo, Lee Hyun Joo kiên quyết không nhận tội. Cô kể sự việc xảy ra khi cô an ủi vì B khóc. Hai người tình nguyện quan hệ với nhau. Nhưng do lúc đó B uống say, hôm sau không nhớ gì về sự việc, từ đó nảy sinh mâu thuẫn.

Lee Hyun Joo nói đã trình bày rõ sự việc trong quá trình cảnh sát điều tra. Cô thừa nhận sự việc gây tổn thương tới B và đã xin lỗi. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa cô thừa nhận mình có tội. "Tôi luôn sống bằng lương tâm, đường đường chính chính đối diện mọi việc. Nhưng hiện nay những lời nói thất thiệt về tôi bị lan truyền, tôi cũng phải nhận hình phạt nặng nề không phù hợp với sự thật, những điều đó làm tôi thấy thiệt thòi", Lee Hyun Joo nói.

* "Our Love Story" - phim gây tiếng vang ở Hàn Quốc của Lee Hyun Joo

Nữ đạo diễn Hàn Quốc bị tố cáo cưỡng bức nữ đồng nghiệp

Sau những giải thích của Lee Hyun Joo, nữ đạo diễn B cho rằng Lee quá giảo hoạt. B kể thêm thời gian qua, Lee Hyun Joo rêu rao với một số bạn bè cô là người đồng tính. "Cô ta còn nói tôi hẹn hò bạn trai là để che đậy bản thân... Tôi ghét chính mình vì từng coi cô ta là bạn tốt, người chị tốt", B bộc bạch. Bạn trai của cô cũng chỉ trích Lee Hyun Joo dùng lời lẽ bao biện, lấp liếm sự thật.

Lee Hyun Joo là nữ đạo diễn có tiếng của Hàn Quốc, từng nhận nhiều lời khen ngợi với Our Love Story - phim khai thác chủ đề tính dục và tình yêu đồng giới. Phim nói về tình yêu lãng mạn của hai người phụ nữ trong sự dị nghị, cái nhìn ác cảm của xã hội.

Như Anh