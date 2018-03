Nick Carter phủ nhận xâm hại tình dục đồng nghiệp

Ca sĩ trẻ tố từng bị Nick Carter cưỡng hiếp / Aaron Carter - sao nhí một thời trượt dốc từ nỗi đau bố mẹ ly dị

Theo Us Weekly, hôm 22/11, Nick Carter lên tiếng sau khi biết tin Melissa Schuman tố cáo anh từng lạm dụng tình dục năm cô 18 tuổi.

Nick Carter bị Melissa Schuman tố cáo lạm dụng tình dục cô vào năm 2002.

"Tôi cảm thấy sốc và buồn trước những cáo buộc của cô Schuman. Melissa chưa bao giờ thổ lộ với tôi điều này khi chúng tôi bên nhau. Chúng tôi cùng thu âm một ca khúc và biểu diễn cùng nhau, tôi luôn tôn trọng và ủng hộ Melissa trong chuyện cá nhân cũng như về chuyên môn. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những điều này, sau gần 20 năm. Nó trái với bản chất của tôi và tôi luôn tránh gây khó chịu hay tổn hại cho người khác", Nick chia sẻ trên Us.

Ngay sau phát ngôn của Nick Carter, ca sĩ Kaya Jones - thành viên nhóm nhạc Pussycat Dolls - lên tiếng công kích bạn trai cũ: "Nick Carter là bạn trai tôi khi tôi còn ở trong nhóm Pussycat Dolls. Anh ấy biết việc tôi bị ngược đãi và không làm gì cả. Giờ đây tôi đã biết vì sao. Thật đáng kinh tởm. Thật đáng xấu hổ, Nick".

Kaya Jones nói cô bị người sáng lập nhóm nhạc - Robin Antin - lạm dụng tình dục cách đây nhiều năm. "Nick phủ nhận cũng giống như Robin. Tôi biết tất cả sự thật. Đừng nói dối, Nick ạ. Tôi không còn muốn giữ bí mật cho anh đâu".

* Nick Carter & Melissa Schuman hát chung ca khúc "There For Me"

Nick Carter & Melissa Schuman - "There For Me"

Hôm 18/11, trên trang cá nhân tên Melissa Explains It All, ca sĩ Melissa Schuman tố cáo hành động của Nick Carter vào năm 2002. Khi xảy ra vụ việc, cô mới 18 tuổi còn Nick Carter 22.

Theo Melissa, sau khi quay phim The Hollow cùng nhau, Nick Carter mời cô và các bạn tới nhà anh chơi. Melissa Schuman khẳng định khi đó cô chưa từng quan hệ tình dục, bị Nick Carter dẫn vào một phòng tắm và hôn. Anh còn có những hành động cưỡng bức dù Melissa Schuman không đồng ý quan hệ. Melissa Schuman nói cô sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng nếu nói ra sự việc nên giấu đến hiện tại.

Melissa Schuman là thành viên trong nhóm nhạc nữ Dreams, nổi tiếng những năm 2000.

Minh Anh