Nick Carter bị nữ ca sĩ trẻ tố cáo với cảnh sát tội hiếp dâm

Nick Carter phủ nhận xâm hại tình dục đồng nghiệp / Ca sĩ trẻ tố từng bị Nick Carter cưỡng hiếp

Theo E! News, phòng cảnh sát Santa Monica tại California, Mỹ xác nhận có người tới tố cáo Nick Carter tấn công tình dục vào ngày 8/2. Nhà chức trách đang điều tra và không tiết lộ danh tính của người tố cáo.

Theo People, người phụ nữ tố cáo Nick Carter chính là ca sĩ Melissa Schuman của nhóm nhạc Dream. Cùng ngày, cô chia sẻ trên trang cá nhân:"Tôi cuối cùng cũng làm việc mình nghĩ chẳng bao giờ dám. Tôi viết đơn tố cáo gửi cảnh sát".

Nick Carter bị Melissa Schuman tố cáo lạm dụng tình dục cô vào năm 2002.

Tháng 11/2017, trên trang cá nhân, Melissa Schuman tố cáo hành động của Nick Carter vào năm 2002. Khi xảy ra vụ việc, cô mới 18 tuổi còn Nick Carter 22. Theo Melissa, sau khi quay phim The Hollow cùng nhau, Nick Carter mời cô và các bạn tới nhà anh chơi. Melissa Schuman khẳng định khi đó cô chưa từng quan hệ tình dục, bị Nick Carter dẫn vào một phòng tắm và hôn. Anh còn có những hành động cưỡng bức dù Melissa Schuman không đồng ý quan hệ.

Ca sĩ nói cô không báo cảnh sát khi đó vì không đủ tài chính, không thể thuê một luật sư giỏi. Tuy nhiên, cuối cùng cô thấy thời cơ đã đến khi đọc được tin Nick Carter bị điều tra vì tình nghi lạm dụng tình dục một người hâm mộ.

* Nick Carter & Melissa Schuman hát chung ca khúc "There For Me"

Nick Carter & Melissa Schuman - "There For Me"

Thời điểm đó, khi đọc được những gì Melissa Schuman viết, Nick Carter nói anh bị sốc và buồn. "Melissa chưa bao giờ thổ lộ với tôi điều này khi chúng tôi bên nhau. Chúng tôi cùng thu âm một ca khúc và biểu diễn cùng nhau, tôi luôn tôn trọng và ủng hộ Melissa trong chuyện cá nhân cũng như về chuyên môn. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những điều này, sau gần 20 năm. Nó trái với bản chất của tôi và tôi luôn tránh gây khó chịu hay tổn hại cho người khác", Nick chia sẻ trên Us.

Melissa Schuman là thành viên nhóm nhạc nữ Dreams, nổi tiếng những năm 2000. Trong khi Nick Carter là thành viên của nhóm nhạc Back Street Boys.

Minh Anh