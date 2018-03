Những scandal tình cảm rúng động Hollywood 2012

'Katie Holmes chia tay vì bị Tom Cruise kiểm soát' / Fan nổi giận vì Kristen phản bội Robert

1. Katie Holmes đệ đơn ly hôn Tom Cruise

Katie Holmes khiến Tom Cruise không kịp trở tay và cả Hollywood bàng hoàng khi đột ngột đệ đơn ly hôn người chồng 5 năm hôm 29/6. Lý do nữ diễn viên đưa ra là "những bất đồng không thể hòa giải". Tuy nhiên, đằng sau sự đổ vỡ, không ít nguồn tin thân cận tiết lộ, Katie ly hôn vì không muốn tiếp tục bị chồng kiểm soát, muốn thoát khỏi cái bóng của Tom. Một trong những nguyên nhân chính yếu khác được cho là bởi Katie muốn giải thoát mình và con gái khỏi đạo Scientology - một giáo phái tự phát với những hoạt động bí ẩn và khó hiểu mà Tom theo đuổi.

Katie Holmes và Tom Cruise thuở mặn nồng.

Vụ việc cũng được ghi vào lịch sử như vụ ly hôn nhanh gọn nhất của người nổi tiếng khi giải quyết chỉ trong khoảng 10 ngày. Katie được quyền giám hộ con gái Suri. Trong vụ ly hôn này, Katie không nhận được đồng nào từ Tom Cruise vì họ đã ký hợp đồng tiền hôn nhân vào năm 2006. Tom Cruise đưa cho Katie 400.000 USD mỗi năm (khoảng 8,3 tỷ đồng) để nuôi con cho tới khi Suri 18 tuổi. Tom ở Los Angeles cùng hai con nuôi Connor và Bella trong khi Katie mang con gái Suri về sống ở căn hộ mới tại New York.

2. Krsiten Stewart phản bội Robert Pattinson

Ngày 24/7, Robert Pattinson chết điếng khi trang Us đăng tải loạt ảnh Kristen quấn quýt, ôm hôn đạo diễn của "Bạch Tuyết và Thợ Săn" Rupert Sanders ở bãi hoang, trong cuộc hẹn lén lút hôm 17/7. Ngay lập tức, Kristen lên tiếng thừa nhận và công khai xin lỗi bạn trai. Tuy nhiên, cả Robert và fan của "Robsten" không thể nào nguôi giận. Đau khổ và bẽ mặt, nam diễn viên nhất quyết không cho người yêu cơ hội được gặp mặt thanh minh. Trong khi đó, sôi sục trên mạng, các fan lên tiếng dọa giết, chỉ trích kẻ bội bạc Kristen. Cả hai cũng dọn đồ rời khỏi ngôi nhà nơi họ ở chung trước đó.

Việc Kristen cặp với Rupert Sanders khiến mối quan hệ của cô với Robert lao đao.

Tuy nhiên, cuối tháng 8, nhiều nguồn tin cho biết, nam diễn viên đã mủi lòng trước lời cầu xin của Kristen và những "cơn bão" chỉ trích trút lên đầu bạn gái. Chàng Edward cũng cảm thấy không thể sống thiếu Bella. Giữa tháng 10, họ quay lại với nhau. Báo chí Mỹ liên tục đăng tải hình ảnh cặp sao đi chơi ở quán bar và ôm hôn nhau bên bể bơi trong ngôi nhà mới của Kristen ở Los Angeles.

Ngày 12/11 đánh dấu hai sự kiện quan trọng đối với fan "Chạng vạng": "Hừng đông 2" ra mắt toàn thế giới tại Los Angeles và cặp sao thần tượng của họ công khai tái hợp. Rupert, 41 tuổi và Liberty, 34 tuổi, đã ly thân sau vụ vụng trộm nhưng cũng tỏ ra tha thứ cho nhau.

3. Justin Bieber và Selena Gomez chia tay rồi tái hợp

Thông tin cặp sao thần tượng chia tay sau gần hai năm gắn bó được xác nhận hôm 9/11. Theo nhiều nguồn tin, sự việc xuất phát từ việc Selena Gomez nổi điên khi Justin vui vẻ với người đẹp 19 tuổi gốc Hungary, Barbara Palvin trong và sau đêm thời trang của Victoria's Secret hôm 7/11. Nhiều fan của "hoàng tử Pop" khi hay tin đã lên tiếng dọa giết Barbara. Nguồn tin trên TMZ cho biết, Selena hết sức giận dữ và rũ bỏ mọi thứ liên quan đến Justin khỏi cuộc sống của cô như xóa số điện thoại và cắt đứt mọi nguồn liên lạc khác.

Justin Bieber và Selena Gomez.

Trong khi đó, Justin tha thiết cầu xin Selena quay về với mình. Nam ca sĩ bị bắt gặp đón Selena Gomez ở sân bay và nghỉ lại nhà nữ diễn viên suốt đêm 14/11 để thuyết phục bạn gái. Tối 16/11, cả hai hẹn nhau đi ăn tối tại một nhà hàng Nhật Bản ở Encino, California. Tuy nhiên, bữa tối bắt đầu bằng trận tranh cãi kịch liệt khiến Selena bỏ về chỉ 10 phút sau đó. Nam ca sĩ "Baby" đuổi theo bạn gái về nhà và đứng "trồng cây si" ngoài cổng suốt đêm cho tới khi Selena đồng ý mở cửa cho vào.

Vụ việc dường như êm thấm khi cả hai vui vẻ tham dự bữa tiệc sau lễ trao giải American Music hôm 18/11 rồi cùng về nhà Selena. Tối 2/12, Justin đưa Selena tới nhà hàng WolfGang's Steakhouse ở Beverly Hills, Los Angeles, ăn tối. Mặc dù vậy, chưa có gì đảm bảo mối quan hệ trẻ con của họ sẽ bền chặt.

4. Scandal sex đồng giới của John Travolta

Scandal dai dẳng nhất 2012 liên quan đến tài tử "Broken Arrow". Những tin đồn về giới tính của John Travolta đã rộ lên từ lâu nhưng thực sự bùng nổ kể từ đầu tháng 5, khi hai nam nhân viên massage liên tiếp đệ đơn lên tòa án cáo buộc từng bị John dụ dỗ quan hệ tình dục. Họ đưa ra những dẫn chứng tỉ mỉ về hành vi của John và yêu cầu nam diễn viên phải bồi thường 2 triệu USD. Sự việc nối tiếp với hàng loạt đàn ông tiết lộ từng bị diễn viên "Pulp Fiction" gạ tình. Một nhân viên tàu thủy tố John từng đề nghị anh ta 12.000 USD để lên giường năm 2009. Nam diễn viên cũng bị cho là từng quan hệ với đồng nghiệp Jeff Conaway khi anh này đang ngủ. Chưa dừng lại đó, John Travolta còn bị cáo buộc có cuộc tình đồng tính với cựu phi công Doug Gotterba. Cuối tháng 8, Doug tiết lộ, John có ham muốn tình dục vô độ và từng muốn thực hiện băng sex với anh ta trong 6 năm họ yêu nhau từ 1981 đến 1987.

John Travolta và cựu phi công Doug Gotterba.

Những cáo buộc vẫn lơ lửng khi John không hề lên tiếng trong suốt scandal. Hai nam nhân viên massage hủy đơn không lâu sau khi nộp lên tòa. John vẫn ôm hôn vợ - Kelly Preston - thắm thiết trên thảm đỏ hồi tháng 6 hay cùng nhau du lịch châu Âu giữa tháng 7.

5. Cuộc chiến ly hôn của Kim Kardashian và Kris Humphries

31/10 năm ngoái, Kim Kardashian ký vào đơn xin ly dị Kris Humphries, kết thúc hôn nhân chẵn 72 ngày. Tuy vậy, cuộc chiến ly hôn chỉ khởi sự giữa tháng 3 năm nay. Cú đánh đầu tiên đến từ phía ngôi sao bóng rổ Mỹ khi Kris yêu cầu Kim phải đưa cho anh ta 7 triệu USD hoặc chấp nhận một phiên xử công khai vụ ly hôn của họ. Cuối tháng 4, cả hai lại vướng tranh chấp tiền quà cưới. Trong khi Kim cho rằng quà cưới của họ tổng giá trị 100.000 USD và cô sẽ mang tặng quỹ từ thiện, cầu thủ bóng rổ cho rằng tổng cộng của quà cưới khoảng 400.000 USD.

Kim Kardashian và Kris Humphries.

Trong phiên điều trần hồi giữa tháng 8, luật sư của Kris, Marshall Waller, lập luận ngôi sao bóng rổ bị Kim lừa kết hôn với mục đích đánh bóng cho chương trình truyền hình thực tế của cô và kiếm lợi từ đó. Luật sư của Kim phản đối vì không có bất cứ bằng chứng thực tế nào và cho rằng Kris đang kiếm cớ vòi tiền Kim. Cả hai bên nhất quyết không chịu hợp tác khiến vụ ly hôn được cho là phải kéo dài tới tận năm 2013 mới có thể giải quyết. Kim Kardashian đã phải đóng thêm 250.000 USD phí thuê luật sư. Cô nàng đang trong mối quan hệ lãng mạn với bạn trai mới Kanye West.

6. Giám khảo The Voice Mỹ bị cáo buộc quấy rối tình dục

Ca sĩ Cee Lo.

Hôm 30/10, một phụ nữ đệ đơn cáo buộc nam ca sĩ "Forget You" Cee Lo (tên thật là Thomas DeCarlo Callaway) có những hành vi quấy rối tình dục với cô ta. Trong khi cảnh sát đang tiến hành xác minh, TMZ tiết lộ thêm những tình tiết của vụ việc. Theo đó, người phụ nữ khai với cảnh sát, vụ việc xảy ra hồi tháng 7. Cee Lo đưa cô tới một nhà hàng ở Los Angeles. Họ uống rượu với nhau và nam ca sĩ đánh thuốc mê cô ta. Sau khi báo cảnh sát, người phụ nữ được mách nước gọi điện tới "mồi chài" Cee Lo với mục đích khai thác thông tin. Trong cuộc điện thoại, Cee Lo xin lỗi và thừa nhận anh nghĩ thuốc mê sẽ mang lại cho họ khoảng thời gian thú vị cùng nhau. Bị đơn đã ghi âm lại cuộc trò chuyện này. Cee Lo cho rằng vụ việc hoàn toàn giả dối và khiến anh tổn thương sâu sắc. Nam ca sĩ - nhạc sĩ không bị bắt giữ mà vẫn đảm nhận vai trò giám khảo The Voice đến hiện tại.

7. Ngôi sao "Transfomers" chia tay bạn gái gốc Việt vì ghen tuông

Karolyn Pho hờn giận khóc lóc với Shia LeBeouf trên phố.

Karolyn Pho- stylist gốc Việt - gặp tài tử Shia LeBeouf tại một câu lạc bộ karaoke ở Los Angeles và bắt đầu yêu nhau từ tháng 12/2010. Chuyện tình giữa họ không thể cứu vãn sau chuỗi ngày Karolyn Pho ghen tuông trước ý định đóng cảnh sex thật của Shia.

Tin đồn rạn nứt xuất hiện từ hồi tháng 8. Sau khi nam diễn viên tiết lộ anh sẽ thực hiện các cảnh yêu đương thật trong phim "Nymphomaniac", Karolyn Pho nổi điên và cãi vã ầm ĩ với LaBeouf ngay trên đường phố Los Angeles hôm 17/8. Trong khi Karolyn Pho khóc nức nở, Shia nhăn nhó, vò đầu bứt tai rồi cuối cùng bất lực ngồi phệt xuống đường hút thuốc. Karolyn cầu xin Shia hỏi đạo diễn Lars bằng cách đó nào làm cho các cảnh sex trong phim giống như thật hơn là quay chúng thật. Sau cuộc cãi vã đầy đủ các cung bậc cảm xúc, Karolyn Pho còn kéo dài chuỗi ngày ghen tuông với Shia. Mối tình của họ chấm dứt hồi tháng 11. Gần đây, Shia LaBeouf, 26 tuổi, bị bắt gặp đi chơi cùng đồng nghiệp tóc vàng trong phim mới "Nymphomaniac" - Mia Goth.

8. Con gái Whitney Houston - Bobbi Kristina - yêu anh trai nuôi

Sau cái chết đột ngột của diva nhạc pop hồi tháng 2, người hâm mộ lại thêm một lần choáng váng khi giữa tháng 3, cô con gái Bobbi Kristina lao vào cuộc tình với anh trai nuôi Nick Gordon - người từng được Whitney cưu mang khi còn nhỏ và sống cùng gia đình nữ ca sĩ cho đến khi cô qua đời. Mặc sự phản đối của gia đình Houston vì cho rằng Nick Gordon đang dựa vào Bobbi để trục lợi, cả hai vẫn đến với nhau, công khai ôm ấp, hôn hít trên đường phố.

Bobbi Kristina và Nick Gordon.

Hồi tháng 10, trong một clip giới thiệu series truyền hình thực tế "The Houstons: On Our Own" chiếu trên kênh Lifetime, Bobbi xác nhận cô và anh trai nuôi 22 tuổi đã đính hôn. Tuy nhiên, hôm 18/11, Nick Gordon đăng tải trên Twitter phủ nhận việc cả hai đính hôn hay hẹn hò, làm dấy lên thông tin cả hai đã chia tay. Sau đó, Bobbi cũng liên tục đăng tải các dòng Twitter ám chỉ mối quan hệ giữa họ đã kết thúc.

9. Johhny Depp chia tay người tình 14 năm Vanessa Paradis

Johhny Depp và Vanessa Paradis.

Tài tử "Cướp biển vùng Caribbe" gây sốc khi chia tay người tình đã chung sống với anh từ năm 1998 và có với nhau hai mặt con giữa tháng 1 năm nay. Một trong những lý do chia tay xuất phát từ mâu thuẫn về sự nghiệp riêng của mỗi người. Vanessa Paradis cảm thấy mình đã phải hy sinh quá nhiều cho Johnny Depp. Mối quan hệ "già néo đứt dây" sau nhiều lần cãi cọ triền miên. Mặc dù "đường ai nấy đi" từ tháng 1, cặp sao chính thức xác nhận thông tin hồi tháng 6. Họ không vướng ràng buộc pháp lý nào vì chưa từng kết hôn. Johnny Depp, 49 tuổi, hiện đã tìm được tình yêu với bạn diễn trong “Rum Diary” - nữ diễn viên Amber Heard, 26 tuổi. Trong khi đó, sau khi chia tay Johnny Depp, Vanessa Paradis đang khởi động lại sự nghiệp ca hát của mình.

10. Heidi Klum chia tay ca sĩ Seal

Heidi Klum và Seal.

Sau vụ chia tay của cặp tình nhân lâu năm Johhny - Vanessa, cuối tháng 1, làng giải trí lại đón nhận thêm thông tin siêu mẫu người Đức và ca sĩ Seal ly thân sau hơn 6 năm chung sống. Đầu tháng 4, cả Heidi và Seal cùng đệ đơn lên Tòa thượng thẩm Los Angeles. Mặc dù tuyên bố sẽ giải quyết vụ ly hôn trong êm đẹp, cuộc chiến về quyền lợi giữa họ ngày càng gay gắt. Trong khi siêu mẫu yêu cầu quyền giám hộ toàn phần bốn con: Leni, 8 tuổi, Henry, 6 tuổi, Johan, 5 tuổi và Lou, 2 tuổi (Leni là con riêng của Heidi Klum với ông trùm làng đua F1 Flavio Briatore), Seal bác bỏ. Nam ca sĩ 49 tuổi cũng đòi chia chác tài sản trong khi Heidi không đồng ý với điều này.

Theo nguồn tin, khối tài sản lên tới 70 triệu USD của Heidi là nguyên nhân Seal dùng dằng việc ly hôn. Cả hai còn mâu thuẫn khi Seal sử dụng hình ảnh của các con trong một chiến dịch quảng cáo mà không có sự đồng ý của Heidi. Cuối tháng 8, nam ca sĩ dùng từ "thông dâm" để nói về vợ cũ khi cho rằng Heidi đã qua lại với vệ sĩ riêng - Martin Kristen - trước khi họ tan vỡ. Heidi Klum sau đó lên tiếng đáp trả. Hôm 12/9, siêu mẫu lần đầu xác thực tin đồn cô và Martin có mối quan hệ lãng mạn tuy cho rằng, hai người mới chỉ bắt đầu thân mật với nhau.

Song Ngư