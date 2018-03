Những sao 'Hồng Lâu Mộng' sớm từ giã nghiệp diễn xuất

Diễn viên An Văn đóng Tình Văn - nàng hầu của Giả Bảo Ngọc. An Văn tên thật là Trương Tịnh Lâm, sinh năm 1968 tại thành phố Thiên Tân. Xuất thân từ một gia đình trí thức, từ nhỏ An Văn đã được học nhạc, luyện chữ. Bà được khán giả gọi là "tiểu yêu tinh" sau khi thể hiện thành công vai nàng hầu Tình Văn tinh ranh. Hơn 20 năm sau, bà chuyển từ nghề diễn xuất sang làm ca sĩ, viết sách.