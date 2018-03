Những 'quý ông' độc thân hấp dẫn nhất showbiz Hàn

So Ji Sub (1977) quen thuộc với khán giả châu Á qua các vai diễn trong "Giày thủy tinh", "Sorry, I love you". Nam diễn viên sở hữu thân hình chuẩn, gương mặt cá tính và khả năng diễn xuất đa dạng. So Ji Sub từng có thời gian yêu Kim Hyun Joo - nữ chính đóng cùng anh trong "Giày thủy tinh" - nhưng chia tay vì gia đình phản đối. Từ đó đến nay, nam diễn viên khá kín tiếng, không bị bắt gặp hẹn hò ai. Gần 40 tuổi, ngoài diễn xuất, So Ji Sub còn là doanh nhân thành đạt với công ty giải trí riêng và chuỗi quán cà phê nhỏ.