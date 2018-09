Những mỹ nhân châu Á chịu áp lực sinh con với chồng trẻ

Mỹ nhân 'Bích huyết kiếm' khao khát có con với chồng kém 15 tuổi / Sao gốc Việt Chung Lệ Đề thụ tinh nhân tạo ở tuổi 48

Tiêu Thục Thận

Trong lần phỏng vấn gần đây với Ettoday, Tiêu Thục Thận cho biết từ khi kết hôn với Lương Hiên An, cô uống thuốc Đông y, bồi bổ sức khỏe để mang thai, tuy nhiên chưa hoàn thành tâm nguyện. Cô đã nghĩ tới thụ tinh nhân tạo song tính cách chồng truyền thống, chưa đồng ý phương pháp này. Diễn viên tâm sự bố mẹ chồng không gây áp lực song bản thân cô mong sớm có thai, hoàn thành mong mỏi làm mẹ.

Tiêu Thục Thận còn mặc cảm vì khoảng cách tuổi tác với chồng. "Có lần nắng chiếu lên mặt tôi. Lúc đó tôi không đeo kính râm. Anh ấy cười bảo 'em già quá, nhưng anh vẫn yêu em'". Vì câu nói của chồng, Tiêu Thục Thận đi phẫu thuật thẩm mỹ làm giảm nếp nhăn ở mắt và trán.

Mỹ nhân 'Bích huyết kiếm' khao khát có con với chồng kém 15 tuổi Tiêu Thục Thận tình tứ chụp ảnh với chồng.

Tiêu Thục Thận - Lương Hiên An đăng ký kết hôn hồi tháng 11/2017. Hiên An sinh năm 1991, kém vợ 15 tuổi. Anh qua một đời vợ và có con với vợ cũ. Tiêu Thục Thận gia nhập làng giải trí năm 23 tuổi, được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất qua các phim Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, Âm mưu và tình yêu... Với phong cách gợi cảm, nóng bỏng, Thục Thận được khán giả gọi là "bom sex" xứ Đài. Sự nghiệp của cô xuống dốc vì nghiện ma túy. Tháng 5/2011, cô nhận phán quyết một năm bảy tháng tù vì tái sử dụng ma túy. Nhờ cải tạo tốt, cô được trả tự do hồi tháng 7/2012. Nữ diễn viên tái xuất với một số sản phẩm âm nhạc song không được đón nhận.

Chung Lệ Đề

Hồi tháng 8, Chung Lệ Đề bị nhiều khán giả chê béo, xấu xí, không biết giữ hình ảnh. Sau đó, cô đăng bài viết dài trên trang cá nhân, tiết lộ đang làm theo hướng dẫn của bác sĩ để áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. "Có lẽ do sử dụng thuốc, ảnh hưởng nội tiết tố nên cơ thể biến đổi", Chung Lệ Đề chia sẻ.

Vợ chồng Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc.

Diễn viên 48 tuổi thừa nhận việc thụ tinh nhân tạo với cô không dễ dàng. "Từ lúc bắt đầu đến nay, tôi càng hiểu thêm sự khó khăn, vất vả của người làm mẹ. Thụ tinh nhân tạo là thách thức lớn đối với cơ thể, tinh thần của một con người. Tâm trạng bất an đó chỉ có những người từng trải qua mới hiểu", diễn viên thổ lộ.

Lệ Đề và tài tử kém 12 tuổi - Trương Luân Thạc - tổ chức đám cưới năm 2016. Họ vượt qua cản trở từ hai bên gia đình, đàm tiếu dư luận để xây dựng mái ấm. Trước khi đến với Luân Thạc, người đẹp gốc Việt trải qua hai cuộc hôn nhân và có ba con gái riêng. Sau khi kết hôn, Luân Thạc gánh trách nhiệm chăm sóc hai con gái út của vợ. Nữ diễn viên từng chia sẻ rất cảm động vì sự tận tụy anh dành cho hai cô bé. Cả hai đều được đổi họ theo Trương Luân Thạc.

Shim Mina

Shim Mina và Ryu Philip trong đám cưới.

Hai ca sĩ Shim Mina và Ryu Philip đăng ký kết hôn tháng 3, tổ chức hôn lễ hồi tháng 7. Trong đám cưới, đôi vợ chồng đều bày tỏ khao khát làm bố, mẹ. Nếu không thể thụ thai tự nhiên, vợ chồng cô sẽ áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Theo Osen, Shim Mina từng chia sẻ cô áp lực chuyện con cái vì không còn trẻ. Nhưng Ryu Philip yêu thương và luôn động viên nên cô có động lực trong cuộc sống.

'Hoa hậu World Cup' Hàn Quốc khoe ảnh cưới ở Sài Gòn, Hội An Vợ chồng Shim Mina chụp ảnh cưới ở Việt Nam.

Shim Mina sinh năm 1972, là ca sĩ có phong cách sexy của Hàn Quốc. Cô nổi tiếng đình đám năm 2002 khi xuất hiện trong chiến dịch quảng bá World Cup mang tên Be the Red, tổ chức tại Hàn Quốc. Theo trang Et, cô xuất hiện trên truyền thông Hàn với tần suất dày đặc, được mệnh danh là "Hoa hậu World Cup" năm đó. Ryu Philip sinh năm 1989, hoạt động trong nhóm nhạc SoReal.

Dương Di

Trên QQ, La Trọng Khiêm từng chia sẻ vợ chồng anh luôn muốn có em bé. "Từ trước khi làm đám cưới, Dương Di đã nghỉ ngơi để điều chỉnh cơ thể, chuẩn bị tinh thần mang thai", La Trọng Khiêm nói. Tài tử không muốn tạo áp lực nặng cho vợ. "Sinh con không phải việc của riêng phụ nữ, đàn ông gánh trách nhiệm lớn hơn. Tôi không có nhiều thời gian ở Hong Kong cùng vợ", anh chia sẻ.

Vợ chồng Dương Di - La Trọng Khiêm.

Tham gia sự kiện hồi đầu năm, nữ diễn viên TVB cũng thổ lộ sau hai năm kết hôn, cô bắt đầu cảm thấy cần nỗ lực nhiều hơn để có em bé.

Dương Di, La Trọng Khiêm công khai yêu nhau năm 2012. Lúc mới yêu, tài tử họ La thấy áp lực vì kém bạn gái 5 tuổi, lại không nổi tiếng bằng cô. Tuy nhiên họ vượt qua bàn tán của dư luận để nên vợ nên chồng vào năm 2016. Sau khi kết hôn, tài tử sinh năm 1984 tham gia nhiều dự án điện ảnh trong khi Dương Di ngày càng ít đóng phim.

Như Anh