Những màn cầu hôn gây chú ý của sao Hàn

Han Ga In và Yeon Jung Hoon là một trong những cặp phim giả tình thật đình đám showbiz xứ kim chi. Họ bén duyên khi hợp tác trong "Khăn tay vàng" năm 2003. Yeon Jung Hoon nói phải lòng bạn diễn ngay từ cái nhìn đầu tiên và luôn sợ mất Ga In. Ngày 31/12/2004, tài tử quyết định cầu hôn Ga In trong buổi kỷ niệm 600 ngày yêu nhau, khi cô mới 23 tuổi. Anh bao toàn bộ nhà hàng gần sông Hàn để chuẩn bị cho thời khắc quan trọng. Từ trên không, một quả bóng lớn nổ tung, kéo theo tấm vải in thông điệp yêu thương với Ga In. Trên Naver, nhiều fan khen hành động lãng mạn của Yeon Jung Hoon. Sau 13 năm kết hôn, cặp sao có một con gái và vẫn hạnh phúc như thời mới yêu.