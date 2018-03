Những khoảnh khắc ấn tượng tại Grammy 2017

Năm ca khúc tranh giải 'Ghi âm của năm' tại Grammy 2017 / Adele đại thắng tại Grammy 2017

Lễ trao giải Grammy 2017 diễn ra tối 12/2 tại Los Angeles, Mỹ (giờ địa phương, tức sáng 13/2 - giờ Hà Nội). Mở đầu chương trình, James Corden xuất hiện trên cầu thang tự động. Nam MC vui vẻ vẫy tay chào khán giả. Anh bất ngờ bước hụt và rơi xuống khoảng trống giữa cầu thang. Sau đó, James Corden nhanh chóng trở lại vị trí nhưng lại tiếp tục lộn nhào nhiều vòng. Một chiếc giày của James tuột khỏi chân. Anh lúng túng tìm lại giày trong khi khán giả cười ồ.

Nhiều khán giả cho rằng nam MC đang diễn. Biểu cảm tự nhiên và đáng yêu của anh khiến mọi người cảm thấy vui vẻ.

Adele là người thể hiện ca khúc Fast Love tưởng nhớ cố danh ca George Michael. Ông qua đời vào Giáng sinh năm ngoái. Khi đang biểu diễn, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình và đột ngột dừng lại. Nữ ca sĩ nghẹn ngào nói: "Tôi xin lỗi. Tôi xin phép được bắt đầu lại. Tôi không thể làm được điều này khi nhớ đến anh ấy". Nữ ca sĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần và hoàn thành phần biểu diễn nhờ sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Khi nhận giải "Ca khúc của năm" dành cho Hello, Adele tiếp tục xin lỗi khán giả vì sự cố trong phần trình diễn tưởng nhớ George Michael.

Adele bội thu tại Grammy 2017 với năm giải thưởng, trong đó ba giải quan trọng nhất là "Album của năm", "Ca khúc của năm" và "Ghi âm của năm".

Tyler Joseph và Josh Dun chiến thắng ở hạng mục "Trình diễn nhóm/ Song ca Pop xuất sắc" với ca khúc Stressed Out.

Bộ đôi phối áo vest và quần lót khiến khán giả kinh ngạc. Twenty One Pilots tâm sự họ luôn mặc như vậy khi theo dõi lễ trao giải Grammy hàng năm. Họ đánh cược với nhau rằng cả hai sẽ bê nguyên set đồ này lên sân khấu nếu Twenty One Pilots chiến thắng ở Grammy. Giờ đây, họ tự hào vì ước mơ này đã trở thành sự thực.

Hai thành viên nhóm Twenty One Pilots.

Twenty One Pilots phát hành ca khúc Stressed Out hồi tháng 4/2015. Đây là single nằm trong album thứ năm của họ - Blurryface. Ca khúc thể hiện rõ đặc trưng âm nhạc của nhóm. Stressed Out là sự pha trộn của nhiều thể loại gồm Pop, Rock, Rap và cả những giai điệu mang âm hưởng thánh ca. Tuy nhiên, hai chàng trai sinh năm 1988 đã biết cách biến chúng trở nên hài hòa, bắt tai. Phong cách sáng tác của Twenty One Pilots khá đặc biệt. Họ thường phổ nhạc ca khúc từ những bài thơ. Khi lời thơ quá dài, hai chàng trai chọn cách đọc rap.

"Nữ hoàng nhạc R&B" mặc bộ váy sequin xuyên thấu, ôm sát. Nữ ca sĩ 35 tuổi đang mang thai đôi. Trước khi trình diễn hai bài hát Love Drought và Sandcastles, cô gửi gắm thông điệp về tình mẹ con. Cô thực hiện màn vũ đạo công phu cùng các vũ công. Beyonce khiến người hâm mộ "thót tim" khi ngửa mình trên không.

Màn vũ đạo đẹp mắt của Beyonce.

Trước đó, ngày 2/1, Beyonce đăng bức ảnh cô ôm bụng bầu trên trang cá nhân và viết: "Chúng tôi muốn chia sẻ tình yêu và niềm hạnh phúc của mình. Chúng tôi rất biết ơn khi gia đình sẽ có thêm hai thành viên nữa. Cảm ơn những lời chúc tốt lành của các bạn".

Tại Grammy năm nay, Beyonce dẫn đầu với chín đề cử. Cô được kỳ vọng giành giải ở những hạng mục quan trọng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ lên sân khấu một lần để nhận giải "Album nhạc thành thị đương đại xuất sắc" dành cho Lemonade, ngoài ra cô giành thêm giải "Video xuất sắc".

Vĩ Thanh