Những diễn viên châu Á qua đời trong cô quạnh, bần hàn

Phận má hồng long đong của 'ngọc nữ tâm thần' Lam Khiết Anh / Fan đến tang lễ Lam Khiết Anh đòi công bằng cho cô

Lam Khiết Anh

Lam Khiết Anh qua đời vài ngày trước khi được phát hiện thi thể vào rạng sáng 3/11. Khi đó, căn phòng của cô bốc mùi hôi. 10 năm cuối đời, diễn viên Hong Kong sống nhờ trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ từ fan, bạn bè. Cảnh sát phải tìm chị gái Lam Khiết Anh để lo hậu sự. Theo On, hai chị em không gặp nhau nhiều năm, chỉ thi thoảng liên lạc qua điện thoại. Hàng xóm của Khiết Anh kể cô thường đi về một mình.

Dương Mạn Lợi - người thân thiết với Lam Khiết Anh quãng thời gian cuối đời - cho biết diễn viên không lo thiếu ăn nhờ có trợ cấp xong khi đau ốm, cô rất chật vật. Bà Lôi - người phát hiện thi thể diễn viên - cho biết dù thiếu thốn, diễn viên chưa bao giờ hỏi vay tiền người khác. Cô thích ăn nấm đông cô nhưng món này đắt so với diễn viên. Mỗi khi có tiền, cô tự mua nấm nhờ bà chế biến.

Vẻ đẹp của Lam Khiết Anh trên màn ảnh Lam Khiết Anh trên màn ảnh.

Tang lễ Lam Khiết Anh diễn ra tối 9/11 tại nhà thờ ở Hong Kong. Một số fan giơ bảng, biển với nội dung đòi người từng cưỡng hiếp diễn viên đền tội. Sau khi diễn viên qua đời, tài tử Tăng Chí Vỹ thành tâm điểm chú ý vì tin đồn ông cưỡng bức Lam Khiết Anh âm ỉ nhiều năm qua. Tăng Chí Vỹ luôn phủ nhận điều này.

Lý Tinh (Li Ching)

Diễn viên Hong Kong qua đời nhiều ngày trước khi được phát hiện thi thể hồi cuối tháng 2 do căn hộ của cô bốc mùi hôi thối. Theo On, Lý Tinh sống trong đơn độc, không con cái, hầu như không có bạn bè. Quãng thời gian cuối đời, bà lao vào cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất, không thể trả tiền thuê nhà.

Cảnh sát liên hệ được một người cháu của Lý Tinh ở Thượng Hải nhưng người này gặp trục trặc thủ tục nhập cảnh Hong Kong. Vì thế các nghệ sĩ chung tay lo hậu sự cho diễn viên. Diễn viên Thiệu Âm Âm bày tỏ: "Chúng tôi không thể chứng kiến cảnh chẳng ai ngó ngàng đến bà ấy".

Lý Tinh từng là minh tinh sáng giá của hãng Thiệu Thị Huynh Đệ, nổi tiếng đình đám thập niên 1960-1970. Bà từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á năm 1965. Lý Tinh cùng thời minh tinh Thẩm Thúy Hằng của Việt Nam, được khán giả Việt biết đến rộng rãi hơn với tên Lý Thanh. Độc giả Nguyễn Thị Thu Tuyết chia sẻ trên VnExpress: "Nhiều tấm chụp Lý Thanh thời còn trẻ rất đẹp. Tôi thấy nhiều hình bà trong các viện uốn tóc thời đó".

Lee Mi Ji

Diễn viên Hàn Quốc Lee Mi Ji (tên thật Kim Jung Mi) qua đời hai tuần mới được phát hiện, cơ quan chức năng xác định bà mất do bệnh thận. Trên Chosun, một người thân của Lee Mi Ji cho biết bà biết mình bị bệnh nhưng phớt lờ vì cho rằng bệnh nhẹ.

Lee Mi Ji độc thân, không con cái. Bà sống cùng thú cưng trong căn hộ ở Seoul. Nhiều khán giả Hàn bày tỏ trên Naver sự cảm thương vì bà mất trong đơn độc. Diễn viên sinh năm 1960, đóng phim từ năm 1979, góp mặt trong các tác phẩm 500 years of Joseon (500 năm vương triều Joseon), The Moon of Seoul (Trăng Seoul), Nhân vật truyền kỳ... Bà vắng bóng làng giải trí từ năm 2015.

Kim Woon Ha

Nghệ sĩ sân khấu Hàn Quốc qua đời 5 ngày trước khi được phát hiện thi thể (năm 2015). Cuối đời Kim Woon Ha sống trong căn phòng tồi tàn gần một trường học ở Seoul. Một đồng nghiệp của Woon Ha cho biết thu nhập của ông lúc có lúc không, cuộc sống chật vật, ốm đau liên miên. Cảnh sát không tìm được người thân của Kim Woon Ha để lo hậu sự.

Lưu Ngọc Phác

Năm 2009, diễn viên Đài Loan được phát hiện chết tại nhà riêng, hưởng dương 46 tuổi. Cơ quan chức năng nhận định cô qua đời trước đó khoảng ba ngày.

Ngọc Phác trải qua nhiều biến cố đau khổ trong đời. Ấn tượng tuổi thơ của cô chỉ có sự bạo hành của bố. Vì muốn thoát khỏi ám ảnh gia đình, cô vào làng giải trí, mong mang tới hình ảnh tươi sáng với khán giả. Cô lưu dấu ấn với vai Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1984). Diễn viên kết hôn khi ở đỉnh cao sợ nghiệp song hôn nhân đổ vỡ, từ đó sống một mình, chống chọi bệnh tim, bệnh trầm cảm.

Ai Iijima

Theo Et, Ai Iijima chết một tuần trước khi xác cô được phát hiện tại căn hộ ở quận Shibuya, Tokyo (năm 2008). Kết quả điều tra, khám nghiệm tử thi cho thấy cô đột tử vì bệnh viêm phổi.

Quãng thời gian cuối đời, Ai Iijima gặp nhiều khó khăn tài chính, tinh thần suy sụp. Cô bán căn hộ để đầu tư với hy vọng đổi đời song mất cả vốn liếng. Một người trong công ty quản lý của Ai Iijima cho biết cô nợ khoản tiền hơn 10 triệu yen.

Iijima nổi tiếng thập niên 1990 với vai trò diễn viên phim cấp ba. Sau khi giải nghệ, cô dẫn nhiều chương trình truyền hình của Nhật Bản. Cuốn tự truyện Platonic Sex của cô từng được chuyển thể thành phim truyền hình, điện ảnh.

Như Anh