Những cuộc tình ít người biết của tài tử, giai nhân xứ Hàn

Jang Dong Gun và Á hậu Hàn Quốc năm 1991 - Yeom Jung Hwa - từng yêu nhau sau khi hợp tác trong phim "Người mẫu" năm 1997. Hai năm sau đó, cặp sao đường ai nấy đi. Khi ấy, Jang Dong Gun bị truyền thông và fan chỉ trích vì phụ bạc tình cũ để theo đuổi Go So Young - đóng cùng anh trong "Gió thổi khúc tình yêu" năm 1999. Tuy nhiên, mỹ nam này khẳng định anh và Go So Young chỉ là bạn bè. Gần 10 năm sau, Jang Dong Gun kết hôn với Go So Young, cặp sao không còn bị ghét như xưa. Đến nay, hầu như không nhiều người nhớ đến cuộc tình một thời giữa tài tử và Á hậu Yeom Jung Hwa.