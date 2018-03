Những sự kiện ồn ào của làng giải trí Hollywood năm qua

Sau một năm im ắng, sống ẩn dật, Taylor Swift bất ngờ trở lại bằng album phòng thu thứ sáu mang tên "Reputation" vào ngày 10/11. Mỗi single trong album này khi phát hành đều gây ồn ào trong cộng đồng người hâm mộ. "Look What You Made Me Do" gây sốc nhất khi Taylor Swift tung ra video ca nhạc với lời lẽ cay độc, đầy trách móc. Năm 2018, Taylor Swift sẽ thực hiện tour diễn để quảng bá album.