Những sao Hollywood mắc bệnh nặng

Selena Gomez tiết lộ về ca phẫu thuật ghép thận hôm 14/9. Theo TMZ, thận của Selena Gomez đã suy yếu một khoảng thời gian dài. Hồi tháng 5, sau khi xem đêm diễn của The Weeknd - người yêu cô - ở Chicago (Mỹ), Selena Gomez phải đi cấp cứu.

Từ tháng 4/2016, Selena Gomez đã dừng các hoạt động âm nhạc để điều trị căn bệnh Lupus. Những người mắc bệnh này bị đe dọa tính mạng khi hệ miễn dịch không bảo vệ cơ thể mà quay lại tấn công các cơ quan bên trong.

Selena Gomez đã trở lại với công việc sau ca phẫu thuật hồi mùa hè. Cô xuất hiện tại trường quay của đạo diễn Woody Allen, tham gia tác phẩm mới. Selena cũng dành thời gian ở bên người yêu The Weeknd.

* Selena Gomez biểu diễn trên sân khấu

Selena Gomez

Nick Cannon

Năm 2012, sau khi nhập viện vì mệt mỏi, diễn viên kiêm người dẫn chương trình da màu cũng được chẩn đoán mắc bệnh Lupus. Bác sĩ phát hiện anh đã bị suy thận. Trong cuộc phỏng vấn với WebMD, Nick Cannon nói có những thời điểm ngủ dậy anh không thể nhấc người lên. Tuy nhiên, anh thay đổi lối sống từ đó - ăn uống lành mạnh và ngủ nhiều hơn - để đối phó với căn bệnh.

Năm 2016, Nick Cannon nhập viện cấp cứu một lần nữa, do biến chứng từ căn bệnh này. Từ khi mắc bệnh, chồng cũ của Mariah Carey tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, thúc đẩy nhận thức của mọi người về chứng bệnh này.

Toni Braxton

Năm 2010, Toni Braxton lần đầu tiết lộ cô mắc bệnh Lupus. Ngoài ra, ca sĩ da màu còn bị viêm họng cấp. Tình trạng sức khỏe suy yếu khiến cô phải hủy hàng loạt buổi biểu diễn. Năm 2012, cô một lần nữa phải nhập viện cấp cứu khi bị những cơn đau xé ngực tấn công. Năm 2016, Toni Braxton lại phải nhập viện theo dõi sức khỏe.

Đại diện của ca sĩ nói về bệnh tật của cô: "Mặc dù Lupus là bệnh nghiêm trọng, cần được theo dõi nhưng cô ấy không bị nguy hiểm tính mạng".

Trong cuộc phỏng vấn với ET Online hồi tháng 5, Toni Braxton nói cô dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình. Hàng ngày, Toni nấu nướng cho người yêu và nói thấy hạnh phúc.

Charlie Sheen

Tháng 11/2015, trong chương trình Today của kênh NBC, Charlie Sheen gây sốc khi tiết lộ anh dương tính với HIV, hậu quả của những năm tháng chơi bời vô độ và quan hệ với gái làng chơi, người chuyển giới...

Charlie Sheen nói rằng ban đầu virus HIV trong máu anh có thể kiểm soát nhờ dùng thuốc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng đầu năm 2016, Charlie Sheen dừng thuốc điều trị và tìm đến bác sĩ Sam Chachoua - người không được cấp phép hành nghề y tại Mỹ - để thử phương pháp điều trị mới. Tuy nhiên, bệnh tình của Charlie trở nên nặng hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News đầu năm nay, Charlie Sheen nói anh đang theo đuổi phương pháp điều trị HIV mới của Viện nghiên cứu Food & Drug. Việc dùng loại thuốc có tên Pro-140, một viên một tuần, đem lại hiệu quả và sức khỏe anh cải thiện đáng kể.

Tài tử Two and a Half Men đang sống hạnh phúc bên tình yêu mới sau hai năm công khai bệnh tật.

Mẹ con Yolanda, Anwar và Bella Hadid

Sau nhiều năm tìm căn nguyên của triệu chứng mệt mỏi, đãng trí, cuối cùng ngôi sao truyền hình thực tế Yolanda Hadid được chẩn đoán mắc bệnh lyme mạn tính. Đây là chứng bệnh lây từ động vật sang người, gây tổn thương ở da, hệ thần kinh, tim và khớp.

Khi xuất hiện trong chương trình The Dr. Oz tháng 3/2016, Yolanda kể lại khoảng thời gian mệt mỏi vì mãi không tìm ra căn bệnh. Bà tiết lộ hai con - Bella và Anwar Hadid - cũng bị bệnh giống mình. Hiện ba mẹ con nhà Hadid vẫn điều trị bằng các phương pháp kết hợp, nhằm giảm bớt triệu chứng mệt mỏi.

* Bella Hadid tạo dáng trên thảm đỏ

Bella Hadid

Avril Lavigne

Cuối năm 2012, sau khi nằm liệt giường với các triệu chứng của bệnh cúm, ca sĩ Avril Lavigne phát hiện cô mắc bệnh lyme. Giống Selena Gomez, cô dừng sự nghiệp, biến mất khỏi làng giải trí để tập trung trị bệnh. Theo ABC News, Avril Lavigne nằm liệt giường suốt 5 tháng, gặp nhiều bác sĩ để tìm biện pháp chữa bệnh. "Có lúc tôi không tắm trong suốt một tuần vì không thể đứng vững", cô chia sẻ với People.

Năm 2015, ca sĩ người Canada bật khóc khi lần đầu chia sẻ về bệnh tật trên Good Morning America. Cô nói mình vẫn đang điều trị và dần phục hồi. "Tôi thấy rất nhiều triển vọng. Tôi vui vì biết mình sẽ hồi phục hoàn toàn".

* Avril Lavigne hát "I'm with You"

I'm With You - Avril Lavigne

Sarah Hyland

Ngôi sao của phim Modern Family mắc bệnh thận từ nhỏ nhưng cô nói đó là động lực giúp cô phấn đấu nhiều hơn trong sự nghiệp. "Tôi sinh ra với đủ thứ bệnh trong người và các bác sĩ nói với mẹ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống bình thường. Khi đó tôi nghĩ, nếu không thể có cuộc sống bình thường, tôi phải sống thật phi thường. Nếu quyết tâm, bạn sẽ làm được", Sarah Hyland nói trên Seventeen.

Theo GMA, năm 2012, bố Sarah Hyland hiến thận và cô được phẫu thuật cấy ghép.

Sarah Hyland chia tay bạn diễn trong phim Vampire Academy - Dominic Sherwood - hồi tháng 8, sau hai năm hẹn hò. Năm 2017, cô tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như Dirty Dancing, The Lion Guard: The Rise of Scar... Ngày 18/9, Sarah Hyland xuất hiện tươi trẻ trên thảm đỏ Lễ trao giải Emmy 2017.

Minh Anh