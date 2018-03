Những ngôi sao Hollywood từng chiến thắng nghiện ngập

Angelina Jolie chia sẻ về những tháng ngày nghiện ngập khi cô còn trẻ, trên chương trình 60 Minutes năm 2011: "Tôi đã có những khoảng thời gian đen tối và vượt qua được. Tôi may mắn vì không chết trẻ. Nhiều nghệ sĩ và những người khác không có được may mắn ấy. Nhiều người có thể tưởng tượng tôi làm những việc nguy hiểm, điên rồ nhất và vì nhiều lý do, đáng ra tôi không còn có thể có mặt ở đây". Angie từng có thời gian dài bị chán ăn và mắc chứng trầm cảm. Tuy nhiên, sau thành công của vai diễn trong loạt phim "Lara Croft", cô dần từ bỏ thói nghiện ngập. Minh tinh nhận con nuôi và xây dựng cuộc sống hạnh phúc hàng chục năm với Brad Pitt trước khi chia tay năm 2016.