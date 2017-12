Những mất mát của làng giải trí thế giới trong năm

Danh hài Ralphie May qua đời tại Las Vegas, Mỹ ngày 6/10 vì bị ngưng tim. Theo người quản lý của diễn viên 45 tuổi, anh nhiều năm chiến đấu với bệnh viêm phổi và vài tháng qua điều trị để mong sớm phục hồi. Ralphie May là á quân của chương trình "Last Comic Standing" mùa một và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình.