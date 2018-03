Nhóm nhạc Hanson sau 25 năm: bán bia và làm từ thiện

Ngày 8/9, Zac Hanson chia sẻ với People về kế hoạch phát hành album tổng hợp kỷ niệm 20 năm ra mắt album đầu tay “Middle of Nowhere”. Album mới với tên gọi “Middle of Everywhere - The Greatest Hits” tập hợp những tác phẩm nổi tiếng của nhóm nhạc người Mỹ. Năm 1997, khi lần đầu ra mắt album “Middle of Nowhere”, Hanson gây tiếng vang và trở thành nhóm nhạc thần tượng. Album nhận bốn giải bạch kim, bán được 10 triệu bản trên toàn thế giới. Tại Grammy 1998, nhóm nhạc gia đình chiến thắng ở ba hạng mục quan trọng: "Ghi âm của năm", "Nghệ sĩ mới xuất sắc" và "Màn trình diễn Pop xuất sắc".