Nhóm Boney M sau 43 năm: người gian truân, kẻ hiu quạnh tuổi già

Boney M được nhà sản xuất âm nhạc Frank Fairian thành lập năm 1975 tại Đức, nổi bật với phong cách pha trộn giữa nhạc Disco và Calypso. Hàng chục ca khúc vào top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc châu Âu giúp họ khuynh đảo làng nhạc thế giới suốt thập niên 1970, 1980. Các ca khúc Sunny, Rivers of Babylon, Daddy cool, Bahama Mama hay Rasputin... do họ thể hiện vẫn được yêu thích đến nay.

Sau 43 năm, nhóm nhiều lần thay đổi thành viên và ra mắt các phiên bản khác nhau, nhưng trong ký ức của khán giả, bộ tứ Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams và Bobby Farrell vẫn ghi đậm dấu ấn.

Các thành viên thời mới ra mắt, từ trái qua: Marcia Barrett, Liz Mitchell, Bobby Farrell và Maizie Williams.

Bobby Farrell

Bobby Farrell sinh năm 1949 tại Aruba (Trung Mỹ). Năm 15 tuổi, ông từng làm thủy thủ tại quê nhà nhưng sau đó bỏ sang Đức và Nauy để theo đuổi sự nghiệp DJ. Năm 1974, Bobby được "ông bầu" Frank Farian mời làm trưởng nhóm Boney M và đảm nhận phần hát bè, nhảy, xen lời nói giữa các phần hát. Mốt áo thun bó, quần loe được Bobby ưa chuộng trở thành trào lưu của thanh niên toàn cầu.

Khi nhóm tan rã, ông chuyển về Amsterdam (Hà Lan) sinh sống và vẫn duy trì phong cách thời trang sặc sỡ. Sau vụ kiện bản quyền tên nhóm, các thành viên "bản gốc" đều có quyền đặt tên ban nhạc của mình là Boney M sau khi tách lẻ và được quyền trình diễn những ca khúc của nhóm năm xưa. Những năm đầu thập niên 2000, ông tuyển chọn ba giọng ca nữ để lập nên Bobby Farrell's Boney M. Nhóm vẫn đi hát song không thành công, họ chỉ biểu diễn lại những ca khúc của Boney M phiên bản đầu tiên.

Bobby thời hoàng kim (trái) và những năm cuối đời (phải).

Ngày 29/12/2010, cựu thủ lĩnh Boney M qua đời ở tuổi 61 tại khách sạn ở Saint Petersburg (Nga) khi đang lưu diễn ở đây. Trợ lý của Bobby cho biết đêm trước đó, ca sĩ gạo cội phàn nàn cảm thấy khó thở trước và sau khi biểu diễn. Sự ra đi của huyền thoại một thời khiến người hâm mộ tiếc thương.

* Ca khúc "Daddy cool" (1976)

'Daddy Cool' của nhóm Boney M

Liz Mitchell

Liz Mitchell sinh năm 1952, gốc Jamaica, là giọng ca chính của nhóm. Bà ca hát chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi, từng tham gia nhóm Hair của Donna Summer và hát chính trong nhóm nữ nổi tiếng một thời - Les Humphries Singers.

Chất giọng cao, vang và độc đáo của Liz là nhân tố quyết định thành công của mọi ca khúc, khiến âm nhạc Boney M trở thành bất hủ. Khi nhóm tan rã, bà lập phiên bản mới và vẫn miệt mài theo đuổi đam mê ca hát ở tuổi 66.

Biến đổi ngoại hình của Liz Mitchell sau hơn bốn thập kỷ. Giọng ca đẹp giúp bà vẫn giữ được độ hot ở tuổi 66.

Huyền thoại gốc Phi có cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt bốn thập kỷ bên Thomas Pemberton. Họ kết hôn từ năm 1978, chồng vừa là bạn, vừa là quản lý của bà. Thomas Pemberton luôn theo sát khi vợ lưu diễn thế giới. Để giữ sức khỏe tiếp tục đam mê, bà tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt và tập thể dục, chạy bộ, yoga mỗi ngày. Liz Mitchell vừa đến Việt Nam biểu diễn hôm 9/8.

* Bài hát "Rivers of Babylon" (1978)

Ca khúc 'Rivers of Babylon'

Marcia Barrett

Bà sinh năm 1948, gốc Jamaica, từng lớn lên ở Anh. Trước khi đến Đức gia nhập Boney M, Marcia Barrett từng là ca sĩ nghiệp dư và được biết đến nhiều hơn với vai trò vũ công. Trong nhóm, bà đảm nhận nhiệm vụ hát bè và nhảy phụ họa. So với Liz Mitchell và Bobby, bà khá mờ nhạt.

Marcia Barrett từng nói cuộc sống sau khi Boney M tan rã giống địa ngục và nhiều năm mắc kẹt trong hào quang quá khứ. Dù sau này tiếp tục sự nghiệp solo rồi thành lập Boney M phiên bản của riêng mình và đi hát nhiều nơi, bà vẫn không thể tạo dựng được tên tuổi như nhóm nguyên bản.

Marcia Barrettb sau hơn 40 năm (phải). Bà vừa ra mắt cuốn hồi ký bằng cả tiếng Anh và tiếng Đức.

Nhiều năm nay ca sĩ chống chọi bệnh tật, nhiều lần hoãn công việc để chữa trị ung thư. Hồi tháng 6, bà xuất bản cuốn hồi ký Forward - My life with and without Boney M (tạm dịch: Hướng về phía trước - đời tôi khi có và không có Boney M) - kể về thời hoàng kim và những ngày tháng khó khăn sau khi nhóm tan rã. Hiện ca sĩ đã 70 tuổi, vẫn sống tại Đức.

* Ca khúc "Rasputin" (1978)

'Rasputin' của Boney M

Maizie Williams

Bà sinh năm 1951, gốc Montserrat, khởi nghiệp là người mẫu và đoạt giải Miss Black Beautiful trong một cuộc thi sắc đẹp năm 1973. Trước khi trở thành một phần lịch sử cùng Boney M, bà từng gia nhập ban nhạc Black Beautiful People với vai trò vũ công.

Rời nhóm, bà cũng lập nên Boney M phiên bản mới và lưu diễn khắp nơi. Dù có nhiều tranh cãi xoay quanh giọng hát yếu, bà vẫn được xem là tượng đài gắn liền với thời hoàng kim của nhóm nguyên bản ở thập niên 1970, 1980.

Những động tác và điệu nhảy Disco của Maizie Williams thời mới ra mắt được khen bắt mắt, vui tươi.

Hiện Maizie Williams sống một mình ở ngoại ô London (Anh). Bà chưa từng kết hôn cũng như sinh con. "Những năm tháng cống hiến cho Boney M đã khiến tôi quên đi việc dành thời gian cho bản thân, gia đình", ca sĩ 67 tuổi tâm sự.

* Nhạc phẩm "Mary's boy child - Oh my Lord" (1978)

'Mary's boy child - oh my lord' của Boney M

