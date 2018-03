Nhan sắc tuổi 17 của mỹ nhân 'Mây họa ánh trăng'

Gầy đây, bom tấn "Mây họa ánh trăng" do Kim Yoo Jung thủ vai nữ chính đang gây sốt tại Hàn Quốc và nhiều nước khác, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam. Tạo hình nữ cải trang nam của nàng Hong Ra On khiến người hâm mộ thích thú. Lấy bối cảnh thời Joseon dưới sự trị vì của vua Sunjo, bộ phim kể về chuyện tình lãng mạn giữa thế tử Lee Young (Park Bo Gum đóng) và nàng thái giám Hong Ra On (Yoo Jung), cùng đó là những tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong triều đình thời bấy giờ.