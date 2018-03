Nhan sắc thuở đôi mươi của 'Nữ hoàng sexy' Kim Hye Soo

Bước ngoặt đến với Kim Hye Soo khi được mời đóng chính trong phim "Thành thật với tình yêu" ("Did we really love?") - series từng gây "bão" khắp châu Á khi phát sóng trên MBC vào năm 1999. Trong series, Hye Soo thủ vai cô giáo Shin Hyung - người đã "đánh cắp" trái tim Kang Jae Ho (Bae Yong Joon đóng) bằng sự nhẹ nhàng, mong manh và nữ tính. Cuộc tình của họ trải qua nhiều thử thách, hạnh phúc và nước mắt đan xen nhưng vẫn bị chia lìa bởi cái chết của chàng trai. Nhờ cốt truyện hay và diễn xuất có chiều sâu, người đẹp và Bae Yong Joon chinh phục được những khán giả khó tính nhất.