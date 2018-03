Nhan sắc thời trẻ của 'biểu tượng gợi cảm' Molly Peters

Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của bà sau đó không có sự đột phá. Nữ diễn viên góp mặt trong hai bộ phim khác là "Target for Killing" (1966), "Don’t Raise The Bridge, Lower The Water" (1968). Bà chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý năm 1968 vì không tìm được tiếng nói chung. Sau đó, Molly Peters giải nghệ.