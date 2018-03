Nhan sắc 'nữ hoàng quảng cáo' Kim Nam Joo qua 25 năm

Cuối năm 1994, Kim Nam Joo giành vị trí thứ tư trong cuộc thi tìm kiếm tài năng của đài truyền hình SBS. Từ đó, cô được nhiều đạo diễn chú ý. Kim Nam Joo nhanh chóng nổi tiếng qua các phim "City Men and Women" (1996), "Model" (1997), "The Boss" (1999) và "Her House" (2001). Sau năm 2001, Kim Nam Joo không tham gia các dự án phim. Cô là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng xa xỉ và được mệnh danh "nữ hoàng quảng cáo".