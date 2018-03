Nhan sắc mỹ nhân 18 tuổi đang khuynh đảo màn ảnh Hàn

10 'Nữ hoàng cổ trang' khuynh đảo màn ảnh Hàn

Kim So Hyun sinh năm 1999 tại Australia, mồ côi bố từ khi còn nhỏ. Năm ba tuổi, cô và em trai theo mẹ trở về Hàn định cư. Năm bảy tuổi, So Hyun bước chân vào làng giải trí. Đến nay, dù mới 18 tuổi, cô có đến 11 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều bộ phim truyền hình.

* Vẻ đáng yêu khi nhỏ của Kim So Hyun

Vẻ đáng yêu khi nhỏ của Kim So Hyun

Cùng cô bạn bằng tuổi Kim Yoo Jung, Kim So Hyun được đánh giá là sao nhí tài năng nhất cuối thập niên 1990 của showbiz Hàn. Nhan sắc nổi bật và diễn xuất tốt giúp So Hyun trở thành "con cưng" của các nhà đài, được nhiều đạo diễn săn đón.

Diễn viên trẻ gây tiếng vang với loạt phim đình đám như "Mặt trăng ôm mặt trời", "Hoàng tử gác mái", "Nhớ em", "Đôi tai ngoại cảm"...

Cô được mệnh danh là "tiểu Son Ye Jin" vì có dáng dấp giống diễn viên đàn chị.

Ngoài diễn xuất, So Hyun còn có nhiều tài lẻ như hát, nhảy, dẫn chương trình và chơi piano. Cô từng được bình chọn là người có khả năng trở thành thần tượng nhất trong số diễn viên trẻ.

* So Hyun hát và nhảy "Who do you" cùng đàn anh Minho

So Hyun hát và nhảy "Who do you" cùng đàn anh Minho

Truyền thông Hàn thường xuyên khen ngợi làn da trắng sáng và đường nét thanh tú của mỹ nhân họ Kim. Cô cũng trở thành người mẫu quảng cáo đắt giá của đất nước này.

Vẻ tươi trẻ, rạng rỡ của Kim So Hyun năm 17 tuổi. Người đẹp có lượng fan đông đảo tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

* Nhan sắc tuổi 17 của Kim So Hyun

Nhan sắc tuổi 17 của Kim So Hyun

Kim So Hyun không học cấp ba tại trường mà có gia sư riêng ở nhà. Chế độ học này cho phép cô tốt nghiệp và thi đại học như học sinh bình thường.

* Kim So Hyun trên thảm đỏ KBS Drama Awards năm 2016

Kim So Hyun đẹp tinh khôi trên thảm đỏ KBS năm 2016

Ngoài đời, Kim So Hyun là người ít nói, hay xấu hổ và sống nội tâm. Các diễn viên từng làm việc chung đánh giá So Hyun là người thân thiện, ngoan ngoãn và lễ phép.

Khí chất tao nhã, thanh thoát của mỹ nhân 18 tuổi trong series vừa đóng máy - "Mặt nạ quân chủ". So Hyun liên tục vào Top "Nữ hoàng cổ trang" xứ kim chi.

* Kim So Hyun trong phim "Mặt nạ quân chủ"

Kim So Hyun trong phim 'Mặt nạ quân chủ'

Hình ảnh mới nhất của Kim So Hyun được đăng tải ngày 14/7. Giới chuyên môn Hàn nhận định cô và Kim Yoo Jung sẽ chiếm lĩnh màn ảnh nước này trong 10 năm tới. So Hyun cho biết sẽ nỗ lực để đem đến cho khán giả những tác phẩm chất lượng.

Thanh Cao