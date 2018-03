Nhan sắc một thời của 'Ác nữ đẹp nhất Hàn Quốc'

Kim So Yeon sinh năm 1980 tại Seoul (Hàn Quốc). So với bạn bè cùng lứa, cô bị đánh giá già dặn trước tuổi - cả về suy nghĩ lẫn vóc dáng. Năm 14 tuổi, bất chấp sự phản đối của gia đình, So Yeon đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Binggrae và đoạt giải cao nhất. Đây là bước đệm giúp nữ sinh bước chân vào làng giải trí.