Nhan sắc khuynh đảo một thời của mỹ nhân bí ẩn nhất màn ảnh Hàn

Người đẹp sinh năm 1972 trong một gia đình trung lưu tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Từ nhỏ, Shim Eun Ha đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi thường xuyên diễn kịch và học lời thoại của các diễn viên. Năm 1993, cô được đài MBC tuyển dụng và lần đầu góp mặt trong dự án "Ba gia đình trong một mái nhà" (Three families under one roof). Vai diễn là bước đệm đưa cô lên hàng ngũ sao hạng A, được đóng chính trong nhiều phim ăn khách.