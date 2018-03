Nhan sắc 16 năm không đổi của mỹ nữ Jang Nara

Năm 2016, nhan sắc tuổi 35 của Jang Nara lại trở thành chủ đề "nóng" trên các phương tiện truyền thông. Cô thu hút sự chú ý khi hóa thân thành thiên thần (trái) trong MV "Always for you" - ca khúc nhạc nền của phim "Yêu lại từ đầu" do cô đóng chính. Sau đó vài tháng, người đẹp khoe vẻ gợi cảm trong chiếc đầm đen trễ vai. Nhiều người nhận xét Jang Nara còn trẻ trung hơn cả những cô gái tuổi đôi mươi.